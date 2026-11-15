Alexander Zverev - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, John McEnroe Group

Alexander Zverev - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, John McEnroe Group - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 15 de noviembre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(1) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, John McEnroe Group al tenista español Rafael Jodar(11) este domingo no antes de las 14:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Rafael Jodar 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) Alexander Zverev

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 0-2 (6-7, 2-6) Lorenzo Musetti 31/10/2026 Erste Bank Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) Alex de Minaur 30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-2) Arthur Fery 29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-5) Tallon Griekspoor 27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-5, 3-6, 7-6) Martin Landaluce

Últimos Resultados de Rafael Jodar