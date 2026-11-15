Alexander Zverev - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, John McEnroe Group

Alexander Zverev - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, John McEnroe Group
Alexander Zverev - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, John McEnroe Group - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 15 noviembre 2026 13:42
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Madrid, 15 de noviembre de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(1) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, John McEnroe Group al tenista español Rafael Jodar(11) este domingo no antes de las 14:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
02/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Rafael Jodar 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) Alexander Zverev

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 0-2 (6-7, 2-6) Lorenzo Musetti
31/10/2026 Erste Bank Open (Semifinal) Alexander Zverev 1-2 (4-6, 6-1, 6-7) Alex de Minaur
30/10/2026 Erste Bank Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-0, 6-2) Arthur Fery
29/10/2026 Erste Bank Open (Octavos de final) Alexander Zverev 2-0 (6-4, 7-5) Tallon Griekspoor
27/10/2026 Erste Bank Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-1 (7-5, 3-6, 7-6) Martin Landaluce

Últimos Resultados de Rafael Jodar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/11/2026 Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final) Casper Ruud 2-0 (6-3, 6-4) Rafael Jodar
02/11/2026 Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (2-6, 3-6) Rafael Jodar
29/10/2026 Swiss Indoors Basel (Octavos de final) Valentin Vacherot 2-1 (7-6, 2-6, 7-6) Rafael Jodar
27/10/2026 Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 0-2 (4-6, 2-6) Rafael Jodar
18/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (1-6, 7-6, 6-4) Rafael Jodar
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