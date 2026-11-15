Alexander Zverev - Rafael Jodar, en directo hoy: sigue el partido de ATP Finals, John McEnroe Group

Alexander Zverev - Rafael Jodar: resumen y estadísticas del partido de Round Robin de ATP Finals, John McEnroe Group - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de noviembre de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(1) se enfrenta en Round Robin del torneo ATP Finals, John McEnroe Group al tenista español Rafael Jodar(11) este domingo no antes de las 14:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/06/2026
| Roland Garros ATP (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 0-3 (6-7, 1-6, 3-6)
| Alexander Zverev
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Lorenzo Musetti
|31/10/2026
| Erste Bank Open (Semifinal)
| Alexander Zverev
| 1-2 (4-6, 6-1, 6-7)
| Alex de Minaur
|30/10/2026
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Arthur Fery
|29/10/2026
| Erste Bank Open (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (6-4, 7-5)
| Tallon Griekspoor
|27/10/2026
| Erste Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (7-5, 3-6, 7-6)
| Martin Landaluce
Últimos Resultados de Rafael Jodar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/11/2026
| Rolex Paris Masters (Dieciseisavos de final)
| Casper Ruud
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Rafael Jodar
|02/11/2026
| Rolex Paris Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Rafael Jodar
|29/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Octavos de final)
| Valentin Vacherot
| 2-1 (7-6, 2-6, 7-6)
| Rafael Jodar
|27/10/2026
| Swiss Indoors Basel (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Rafael Jodar
|18/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (1-6, 7-6, 6-4)
| Rafael Jodar