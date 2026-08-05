Alexander Zverev - Tallon Griekspoor, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Alexander Zverev - Tallon Griekspoor: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de agosto de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open al tenista holandés Tallon Griekspoor(67) este miércoles no antes de las 20:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/01/2026
| United Cup, Group F (Round Robin)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-5, 6-0)
| Tallon Griekspoor
|24/10/2025
| Erste Bank Open (Cuartos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-0 ()
| Alexander Zverev
|02/06/2025
| Roland Garros ATP (Octavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-0 (6-4, 3-0)
| Tallon Griekspoor
|18/04/2025
| BMW Open (Cuartos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (6-7, 7-6, 6-4)
| Tallon Griekspoor
|07/03/2025
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (6-4, 6-7, 6-7)
| Tallon Griekspoor
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|12/07/2026
| Wimbledon ATP (Final)
| Jannik Sinner
| 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4)
| Alexander Zverev
|10/07/2026
| Wimbledon ATP (Semifinal)
| Arthur Fery
| 0-3 (6-7, 2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
|08/07/2026
| Wimbledon ATP (Cuartos de final)
| Taylor Fritz
| 0-3 (4-6, 4-6, 2-6)
| Alexander Zverev
|07/07/2026
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7)
| Alexander Zverev
|04/07/2026
| Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final)
| Marcos Giron
| 0-3 (2-6, 6-7, 4-6)
| Alexander Zverev
Últimos Resultados de Tallon Griekspoor
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/08/2026
| National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Lorenzo Sonego
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Tallon Griekspoor
|27/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Tabilo
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-4)
| Tallon Griekspoor
|30/06/2026
| Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 1-3 (4-6, 6-4, 5-7, 4-6)
| James Duckworth
|16/06/2026
| Halle Open (Dieciseisavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 1-2 (4-6, 6-3, 4-6)
| Sho Shimabukuro
|11/06/2026
| Libema Open (Octavos de final)
| Tallon Griekspoor
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Zhizhen Zhang