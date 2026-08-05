Alexander Zverev - Tallon Griekspoor, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Alexander Zverev - Tallon Griekspoor: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de agosto de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open al tenista holandés Tallon Griekspoor(67) este miércoles no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 04/01/2026 United Cup, Group F (Round Robin) Alexander Zverev 2-0 (7-5, 6-0) Tallon Griekspoor 24/10/2025 Erste Bank Open (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 0-0 () Alexander Zverev 02/06/2025 Roland Garros ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 1-0 (6-4, 3-0) Tallon Griekspoor 18/04/2025 BMW Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Tallon Griekspoor 07/03/2025 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 6-7, 6-7) Tallon Griekspoor

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 12/07/2026 Wimbledon ATP (Final) Jannik Sinner 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) Alexander Zverev 10/07/2026 Wimbledon ATP (Semifinal) Arthur Fery 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) Alexander Zverev 08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev 07/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Jiri Lehecka 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7) Alexander Zverev 04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 0-3 (2-6, 6-7, 4-6) Alexander Zverev

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