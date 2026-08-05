Alexander Zverev - Tallon Griekspoor, en directo hoy: sigue el partido de National Bank Open

Alexander Zverev - Tallon Griekspoor: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open
Alexander Zverev - Tallon Griekspoor: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de National Bank Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 5 agosto 2026 19:02
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Madrid, 5 de agosto de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(2) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo National Bank Open al tenista holandés Tallon Griekspoor(67) este miércoles no antes de las 20:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/01/2026 United Cup, Group F (Round Robin) Alexander Zverev 2-0 (7-5, 6-0) Tallon Griekspoor
24/10/2025 Erste Bank Open (Cuartos de final) Tallon Griekspoor 0-0 () Alexander Zverev
02/06/2025 Roland Garros ATP (Octavos de final) Alexander Zverev 1-0 (6-4, 3-0) Tallon Griekspoor
18/04/2025 BMW Open (Cuartos de final) Alexander Zverev 2-1 (6-7, 7-6, 6-4) Tallon Griekspoor
07/03/2025 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 1-2 (6-4, 6-7, 6-7) Tallon Griekspoor

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
12/07/2026 Wimbledon ATP (Final) Jannik Sinner 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) Alexander Zverev
10/07/2026 Wimbledon ATP (Semifinal) Arthur Fery 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) Alexander Zverev
08/07/2026 Wimbledon ATP (Cuartos de final) Taylor Fritz 0-3 (4-6, 4-6, 2-6) Alexander Zverev
07/07/2026 Wimbledon ATP (Octavos de final) Jiri Lehecka 1-3 (4-6, 5-7, 6-3, 6-7) Alexander Zverev
04/07/2026 Wimbledon ATP (Dieciseisavos de final) Marcos Giron 0-3 (2-6, 6-7, 4-6) Alexander Zverev

Últimos Resultados de Tallon Griekspoor

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/08/2026 National Bank Open (Sesentaicuatroavos de final) Lorenzo Sonego 0-2 (6-7, 5-7) Tallon Griekspoor
27/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Alejandro Tabilo 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) Tallon Griekspoor
30/06/2026 Wimbledon ATP (Sesentaicuatroavos de final) Tallon Griekspoor 1-3 (4-6, 6-4, 5-7, 4-6) James Duckworth
16/06/2026 Halle Open (Dieciseisavos de final) Tallon Griekspoor 1-2 (4-6, 6-3, 4-6) Sho Shimabukuro
11/06/2026 Libema Open (Octavos de final) Tallon Griekspoor 0-2 (6-7, 4-6) Zhizhen Zhang

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