Alexander Zverev - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Alexander Zverev - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de agosto de 2026.
El tenista alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista estadounidense Tommy Paul(24) este miércoles no antes de las 19:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/01/2025
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Tommy Paul
| 1-3 (6-7, 6-7, 6-2, 1-6)
| Alexander Zverev
Últimos Resultados de Alexander Zverev
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Terence Atmane
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-3)
| Cameron Norrie
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Alexander Zverev
| 1-2 (7-6, 2-6, 4-6)
| Tallon Griekspoor
|12/07/2026
| Wimbledon ATP (Final)
| Jannik Sinner
| 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4)
| Alexander Zverev
|10/07/2026
| Wimbledon ATP (Semifinal)
| Arthur Fery
| 0-3 (6-7, 2-6, 4-6)
| Alexander Zverev
Últimos Resultados de Tommy Paul
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-4)
| Adolfo Vallejo
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Tommy Paul
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-3)
| Hubert Hurkacz
|08/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Learner Tien
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Tommy Paul
|06/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Valentin Royer
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Tommy Paul
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Kamil Majchrzak
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Tommy Paul