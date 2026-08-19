Alexander Zverev - Tommy Paul, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Alexander Zverev - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open
Alexander Zverev - Tommy Paul: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 19 agosto 2026 18:03
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Madrid, 19 de agosto de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista estadounidense Tommy Paul(24) este miércoles no antes de las 19:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/01/2025 Australian Open ATP (Cuartos de final) Tommy Paul 1-3 (6-7, 6-7, 6-2, 1-6) Alexander Zverev

Últimos Resultados de Alexander Zverev

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Alexander Zverev 2-0 (7-6, 7-6) Terence Atmane
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) Cameron Norrie
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Alexander Zverev 1-2 (7-6, 2-6, 4-6) Tallon Griekspoor
12/07/2026 Wimbledon ATP (Final) Jannik Sinner 3-1 (6-7, 7-6, 6-3, 6-4) Alexander Zverev
10/07/2026 Wimbledon ATP (Semifinal) Arthur Fery 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) Alexander Zverev

Últimos Resultados de Tommy Paul

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) Adolfo Vallejo
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Tommy Paul 2-1 (6-4, 6-7, 6-3) Hubert Hurkacz
08/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Learner Tien 2-0 (6-3, 6-2) Tommy Paul
06/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Valentin Royer 0-2 (4-6, 6-7) Tommy Paul
28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Kamil Majchrzak 2-0 (7-5, 7-6) Tommy Paul

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