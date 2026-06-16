Alexander Zverev - Vit Kopriva, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

Madrid, 16 de junio de 2026.

El tenista alemán Alexander Zverev(3) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Halle Open al tenista Checo Vit Kopriva(64) este martes a las 15:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
07/06/2026 Roland Garros ATP (Final) Flavio Cobolli 2-3 (1-6, 6-4, 4-6, 7-6, 1-6) Alexander Zverev
05/06/2026 Roland Garros ATP (Semifinal) Jakub Mensik 1-3 (5-7, 2-6, 6-3, 3-6) Alexander Zverev
02/06/2026 Roland Garros ATP (Cuartos de final) Rafael Jodar 0-3 (6-7, 1-6, 3-6) Alexander Zverev
31/05/2026 Roland Garros ATP (Octavos de final) Jesper de Jong 0-3 (6-7, 4-6, 1-6) Alexander Zverev
29/05/2026 Roland Garros ATP (Dieciseisavos de final) Quentin Halys 1-3 (4-6, 3-6, 7-5, 2-6) Alexander Zverev

-Últimos Resultados de Vit Kopriva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/06/2026 Prostejov (Octavos de final) Vitaliy Sachko 2-1 (6-1, 4-6, 7-6) Vit Kopriva
02/06/2026 Prostejov (Dieciseisavos de final) Andrej Martin 0-2 (0-6, 4-6) Vit Kopriva
28/05/2026 Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final) Martin Landaluce 3-2 (1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0) Vit Kopriva
26/05/2026 Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final) Vit Kopriva 3-2 (6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3) Corentin Moutet
19/05/2026 Hamburg European Open (Dieciseisavos de final) Felix Auger-Aliassime 2-0 (7-5, 6-1) Vit Kopriva

Vit Kopriva convierte el punto de juego y ahora está 2-4 por detrás.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 4-1.

Vit Kopriva convierte el punto de juego y ahora está 1-3 por detrás.

Alexander Zverev se lleva el juego y domina ahora 3-0.

Alexander Zverev rompe el servicio de Vit Kopriva y se pone 2-0 por delante.

Alexander Zverev gana el primer juego y domina 1-0

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