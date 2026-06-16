Alexander Zverev - Vit Kopriva, en directo hoy: sigue el partido de Halle Open

|04/06/2026
| Prostejov (Octavos de final)
| Vitaliy Sachko
| 2-1 (6-1, 4-6, 7-6)
| Vit Kopriva
|02/06/2026
| Prostejov (Dieciseisavos de final)
| Andrej Martin
| 0-2 (0-6, 4-6)
| Vit Kopriva
|28/05/2026
| Roland Garros ATP (Treintaidosavos de final)
| Martin Landaluce
| 3-2 (1-6, 2-6, 6-4, 7-5, 6-0)
| Vit Kopriva
|26/05/2026
| Roland Garros ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Vit Kopriva
| 3-2 (6-3, 5-7, 6-4, 3-6, 6-3)
| Corentin Moutet
|19/05/2026
| Hamburg European Open (Dieciseisavos de final)
| Felix Auger-Aliassime
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Vit Kopriva