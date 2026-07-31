Alexandra Eala - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Alexandra Eala - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 31 de julio de 2026.

La tenista filipina Alexandra Eala(28) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(10) este sábado no antes de las 00:30.

Últimos Resultados de Alexandra Eala

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 29/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Octavos de final) Leylah Fernandez 0-2 (2-6, 6-7) Alexandra Eala 28/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-1 (4-6, 6-4, 6-1) Qinwen Zheng 06/07/2026 Wimbledon WTA (Octavos de final) Jasmine Paolini 2-1 (6-4, 4-6, 6-3) Alexandra Eala 04/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 2-0 (7-6, 6-2) Iga Swiatek 02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Alexandra Eala 2-1 (3-6, 6-2, 6-0) Maya Joint

Últimos Resultados de Elina Svitolina