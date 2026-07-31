Alexandra Eala - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Mubadala Citi DC Open

Alexandra Eala - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Mubadala Citi DC Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 31 de julio de 2026.
La tenista filipina Alexandra Eala(28) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Mubadala Citi DC Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(10) este sábado no antes de las 00:30.
Últimos Resultados de Alexandra Eala
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Alexandra Eala
|28/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-1)
| Qinwen Zheng
|06/07/2026
| Wimbledon WTA (Octavos de final)
| Jasmine Paolini
| 2-1 (6-4, 4-6, 6-3)
| Alexandra Eala
|04/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Iga Swiatek
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Alexandra Eala
| 2-1 (3-6, 6-2, 6-0)
| Maya Joint
Últimos Resultados de Elina Svitolina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Octavos de final)
| Polina Kudermetova
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Elina Svitolina
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Daria Snigur
|25/06/2026
| Bad Homburg Open (Cuartos de final)
| Xinyu Wang
| 0-0 ()
| Elina Svitolina
|23/06/2026
| Bad Homburg Open (Octavos de final)
| Liudmila Samsonova
| 1-2 (6-3, 3-6, 2-6)
| Elina Svitolina
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Alexandra Eala