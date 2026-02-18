Alexei Popyrin - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Alexei Popyrin - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 18 de febrero de 2026.
El tenista Australiano Alexei Popyrin(53) se enfrenta en Octavos de final del torneo Qatar Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este miércoles a las 17:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/08/2025
| US Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Jannik Sinner
| 3-0 (6-3, 6-2, 6-2)
| Alexei Popyrin
-Últimos Resultados de Alexei Popyrin.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Mubarak Shannan Zayid
| 0-2 (0-6, 2-6)
| Alexei Popyrin
|11/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (5-7, 3-6)
| Felix Auger-Aliassime
|28/01/2026
| Manama (Dieciseisavos de final)
| Alexei Popyrin
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Ugo Blanchet
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Alexei Popyrin
| 2-3 (6-2, 3-6, 6-3, 6-7, 6-7)
| Alexandre Muller
|12/01/2026
| Adelaide International (Dieciseisavos de final)
| Reilly Opelka
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Alexei Popyrin
-Últimos Resultados de Jannik Sinner.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/02/2026
| Qatar Open (Dieciseisavos de final)
| Tomas Machac
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|30/01/2026
| Australian Open ATP (Semifinal)
| Novak Djokovic
| 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4)
| Jannik Sinner
|28/01/2026
| Australian Open ATP (Cuartos de final)
| Ben Shelton
| 0-3 (3-6, 4-6, 4-6)
| Jannik Sinner
|26/01/2026
| Australian Open ATP (Octavos de final)
| Luciano Darderi
| 0-3 (1-6, 3-6, 6-7)
| Jannik Sinner
|24/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Eliot Spizzirri
| 1-3 (6-4, 3-6, 4-6, 4-6)
| Jannik Sinner