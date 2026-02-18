Alexei Popyrin - Jannik Sinner, en directo hoy: sigue el partido de Qatar Open

Alexei Popyrin - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Qatar Open
Alexei Popyrin - Jannik Sinner: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Qatar Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 18 febrero 2026 16:31
Seguir en

Madrid, 18 de febrero de 2026.

El tenista Australiano Alexei Popyrin(53) se enfrenta en Octavos de final del torneo Qatar Open al tenista Italiano Jannik Sinner(2) este miércoles a las 17:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/08/2025 US Open ATP (Treintaidosavos de final) Jannik Sinner 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) Alexei Popyrin

-Últimos Resultados de Alexei Popyrin.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Mubarak Shannan Zayid 0-2 (0-6, 2-6) Alexei Popyrin
11/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (5-7, 3-6) Felix Auger-Aliassime
28/01/2026 Manama (Dieciseisavos de final) Alexei Popyrin 0-2 (3-6, 6-7) Ugo Blanchet
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Alexei Popyrin 2-3 (6-2, 3-6, 6-3, 6-7, 6-7) Alexandre Muller
12/01/2026 Adelaide International (Dieciseisavos de final) Reilly Opelka 2-0 (6-3, 7-6) Alexei Popyrin

-Últimos Resultados de Jannik Sinner.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/02/2026 Qatar Open (Dieciseisavos de final) Tomas Machac 0-2 (1-6, 4-6) Jannik Sinner
30/01/2026 Australian Open ATP (Semifinal) Novak Djokovic 3-2 (3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4) Jannik Sinner
28/01/2026 Australian Open ATP (Cuartos de final) Ben Shelton 0-3 (3-6, 4-6, 4-6) Jannik Sinner
26/01/2026 Australian Open ATP (Octavos de final) Luciano Darderi 0-3 (1-6, 3-6, 6-7) Jannik Sinner
24/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Eliot Spizzirri 1-3 (6-4, 3-6, 4-6, 4-6) Jannik Sinner

Contador

Contenido patrocinado