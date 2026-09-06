Allison Wang - Mariia Makarova, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Allison Wang - Mariia Makarova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista estadounidense Allison Wang(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista rusa Mariia Makarova(0) este domingo no antes de las 18:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

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