Allison Wang - Mariia Makarova, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Allison Wang - Mariia Makarova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls
Allison Wang - Mariia Makarova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 6 septiembre 2026 17:38
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista estadounidense Allison Wang(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista rusa Mariia Makarova(0) este domingo no antes de las 18:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

No hay partidos recientes.

Últimos Resultados de Mariia Makarova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
09/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Cuartos de final) Mariia Makarova 1-2 (3-6, 7-6, 4-6) Polina Skliar
08/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Octavos de final) Mariia Makarova 2-0 (6-2, 6-0) Yushan Shao
06/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Mariia Makarova 2-0 (7-5, 7-6) Jordyn Hazelitt
05/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Mariia Makarova 2-0 (6-3, 6-1) Edie Griffiths
03/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final) Mariia Makarova 0-2 (3-6, 6-7) Ha-Eum Lee

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