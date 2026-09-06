Allison Wang - Mariia Makarova, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Allison Wang - Mariia Makarova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
La tenista estadounidense Allison Wang(0) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista rusa Mariia Makarova(0) este domingo no antes de las 18:30.
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Últimos Resultados de Mariia Makarova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|09/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Cuartos de final)
| Mariia Makarova
| 1-2 (3-6, 7-6, 4-6)
| Polina Skliar
|08/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Octavos de final)
| Mariia Makarova
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Yushan Shao
|06/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Mariia Makarova
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Jordyn Hazelitt
|05/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Mariia Makarova
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Edie Griffiths
|03/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Octavos de final)
| Mariia Makarova
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Ha-Eum Lee