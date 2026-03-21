Alycia Parks - Coco Gauff, en directo hoy: sigue el partido de Miami Open

Alycia Parks - Coco Gauff: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Miami Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de marzo de 2026.
La tenista estadounidense Alycia Parks(105) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Miami Open a la tenista Estadounidense Coco Gauff(4) este domingo a las 00:00.
-Últimos Resultados de Alycia Parks.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Maria Sakkari
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Alycia Parks
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Alycia Parks
| 2-0 (7-5, 7-6)
| Sinja Kraus
|05/03/2026
| BNP Paribas Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Himeno Sakatsume
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Alycia Parks
|23/02/2026
| ATX Open (Dieciseisavos de final)
| Alycia Parks
| 1-2 (4-6, 6-3, 3-6)
| Oksana Selekhmeteva
|13/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Katie Volynets
| 2-0 (7-6, 6-0)
| Alycia Parks
-Últimos Resultados de Coco Gauff.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Elisabetta Cocciaretto
| 1-2 (6-3, 4-6, 3-6)
| Coco Gauff
|09/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Coco Gauff
| 0-1 (2-6, 0-2)
| Alexandra Eala
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-3, 7-6)
| Kamilla Rakhimova
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Coco Gauff
|19/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Coco Gauff
| 2-0 (6-0, 6-2)
| Alexandra Eala