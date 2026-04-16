Alycia Parks - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Alycia Parks - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Porsche Tennis Grand Prix
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 16 abril 2026 13:05
Madrid, 16 de abril de 2026.

La tenista Estadounidense Alycia Parks(95) se enfrenta en Octavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Rusa Mirra Andreeva(9) este jueves a las 14:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/08/2025 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Alycia Parks 0-2 (0-6, 1-6) Mirra Andreeva

-Últimos Resultados de Alycia Parks.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Alycia Parks 2-0 (6-4, 6-2) Noma Noha Akugue
12/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Cuartos de final) Alycia Parks 2-0 (6-4, 6-2) Viktoriya Tomova
11/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Octavos de final) Alycia Parks 2-0 (7-6, 6-3) Eva Bennemann
06/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final) Alycia Parks 0-2 (3-6, 3-6) Dalma Galfi
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Iva Jovic 2-0 (6-3, 6-2) Alycia Parks

-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (7-5, 2-6, 4-6) Mirra Andreeva
12/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Final) Mirra Andreeva 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Anastasia Potapova
11/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Semifinal) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-1) Gabriela Ruse
10/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final) Mirra Andreeva 2-1 (7-6, 4-6, 6-2) Sorana Cirstea
08/04/2026 Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final) Mirra Andreeva 2-0 (6-4, 6-2) Sloane Stephens

Contenido patrocinado