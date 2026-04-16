Alycia Parks - Mirra Andreeva, en directo hoy: sigue el partido de Porsche Tennis Grand Prix

Alycia Parks - Mirra Andreeva: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Porsche Tennis Grand Prix - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 16 de abril de 2026.
La tenista Estadounidense Alycia Parks(95) se enfrenta en Octavos de final del torneo Porsche Tennis Grand Prix a la tenista Rusa Mirra Andreeva(9) este jueves a las 14:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/08/2025
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Alycia Parks
| 0-2 (0-6, 1-6)
| Mirra Andreeva
-Últimos Resultados de Alycia Parks.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Alycia Parks
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Noma Noha Akugue
|12/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Cuartos de final)
| Alycia Parks
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Viktoriya Tomova
|11/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Octavos de final)
| Alycia Parks
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Eva Bennemann
|06/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Dieciseisavos de final)
| Alycia Parks
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Dalma Galfi
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Iva Jovic
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Alycia Parks
-Últimos Resultados de Mirra Andreeva.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (7-5, 2-6, 4-6)
| Mirra Andreeva
|12/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Anastasia Potapova
|11/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Semifinal)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Gabriela Ruse
|10/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Cuartos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-1 (7-6, 4-6, 6-2)
| Sorana Cirstea
|08/04/2026
| Upper Austria Ladies Linz (Octavos de final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Sloane Stephens