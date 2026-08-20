Amanda Anisimova - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Amanda Anisimova - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Cincinnati Open
Amanda Anisimova - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 20 agosto 2026 18:01
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Madrid, 20 de agosto de 2026.

La tenista estadounidense Amanda Anisimova(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista estadounidense Jessica Pegula(3) este jueves no antes de las 19:00.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
20/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal) Jessica Pegula 2-1 (1-6, 6-4, 6-3) Amanda Anisimova
28/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-2, 7-6) Amanda Anisimova
13/08/2024 National Bank Open (Final) Jessica Pegula 2-1 (6-3, 2-6, 6-1) Amanda Anisimova
03/04/2024 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-1 (3-6, 6-4, 7-6) Amanda Anisimova

Últimos Resultados de Amanda Anisimova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Linda Noskova 0-2 (1-6, 4-6) Amanda Anisimova
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) Amanda Anisimova
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (2-6, 3-6) Amanda Anisimova
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-2, 6-4) Amanda Anisimova
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Nikola Bartunkova 1-2 (6-3, 0-6, 4-6) Amanda Anisimova

Últimos Resultados de Jessica Pegula

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Sorana Cirstea 1-2 (2-6, 6-4, 5-7) Jessica Pegula
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Emma Navarro 0-2 (5-7, 2-6) Jessica Pegula
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Simona Waltert 0-2 (3-6, 2-6) Jessica Pegula
08/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Jessica Pegula 0-2 (3-6, 3-6) Diana Shnaider
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Jessica Pegula 2-0 (6-4, 6-0) Kamilla Rakhimova

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