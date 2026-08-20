Amanda Anisimova - Jessica Pegula, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Amanda Anisimova - Jessica Pegula: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de agosto de 2026.
La tenista estadounidense Amanda Anisimova(10) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Cincinnati Open a la tenista estadounidense Jessica Pegula(3) este jueves no antes de las 19:00.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|20/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Semifinal)
| Jessica Pegula
| 2-1 (1-6, 6-4, 6-3)
| Amanda Anisimova
|28/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Amanda Anisimova
|13/08/2024
| National Bank Open (Final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (6-3, 2-6, 6-1)
| Amanda Anisimova
|03/04/2024
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-1 (3-6, 6-4, 7-6)
| Amanda Anisimova
Últimos Resultados de Amanda Anisimova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 1-2 (6-4, 4-6, 2-6)
| Amanda Anisimova
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Amanda Anisimova
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Amanda Anisimova
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Nikola Bartunkova
| 1-2 (6-3, 0-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
Últimos Resultados de Jessica Pegula
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Sorana Cirstea
| 1-2 (2-6, 6-4, 5-7)
| Jessica Pegula
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Emma Navarro
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Jessica Pegula
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Simona Waltert
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Jessica Pegula
|08/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Diana Shnaider
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Jessica Pegula
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Kamilla Rakhimova