Amanda Anisimova - Madison Keys, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Amanda Anisimova - Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 4 de julio de 2026.
La tenista estadounidense Amanda Anisimova(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Madison Keys(22) este sábado no antes de las 16:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/11/2025
| WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin)
| Amanda Anisimova
| 2-1 (4-6, 6-3, 6-2)
| Madison Keys
-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-1 (6-2, 4-6, 7-6)
| Sofia Kenin
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Amanda Anisimova
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Lina Gjorcheska
|12/06/2026
| HSBC Championships (Cuartos de final)
| Iva Jovic
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-3)
| Amanda Anisimova
|10/06/2026
| HSBC Championships (Octavos de final)
| Laura Siegemund
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Amanda Anisimova
|30/05/2026
| Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final)
| Diane Parry
| 2-1 (6-3, 4-6, 7-6)
| Amanda Anisimova
-Últimos Resultados de Madison Keys.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|02/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Katie Swan
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Madison Keys
|30/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Kayla Day
| 1-2 (7-6, 4-6, 3-6)
| Madison Keys
|27/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Final)
| Tatjana Maria
| 0-2 (5-7, 4-6)
| Madison Keys
|26/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Semifinal)
| Petra Marcinko
| 0-1 (1-6, 0-0)
| Madison Keys
|25/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final)
| McCartney Kessler
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Madison Keys