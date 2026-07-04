Amanda Anisimova - Madison Keys, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Amanda Anisimova - Madison Keys: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 4 de julio de 2026.

La tenista estadounidense Amanda Anisimova(6) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista estadounidense Madison Keys(22) este sábado no antes de las 16:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/11/2025 WTA Finals, Serena Williams Group (Round Robin) Amanda Anisimova 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) Madison Keys

-Últimos Resultados de Amanda Anisimova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 02/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Amanda Anisimova 2-1 (6-2, 4-6, 7-6) Sofia Kenin 30/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Amanda Anisimova 2-0 (6-3, 6-2) Lina Gjorcheska 12/06/2026 HSBC Championships (Cuartos de final) Iva Jovic 2-1 (6-2, 3-6, 6-3) Amanda Anisimova 10/06/2026 HSBC Championships (Octavos de final) Laura Siegemund 0-2 (1-6, 3-6) Amanda Anisimova 30/05/2026 Roland Garros WTA (Dieciseisavos de final) Diane Parry 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) Amanda Anisimova

-Últimos Resultados de Madison Keys.