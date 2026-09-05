Anastasia Potapova - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Anastasia Potapova - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de septiembre de 2026.
La tenista austriaca Anastasia Potapova(25) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(10) este sábado no antes de las 17:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Anastasia Potapova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-3)
| Leolia Jeanjean
|01/09/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anastasia Potapova
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Darja Semenistaja
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Sloane Stephens
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Anastasia Potapova
|07/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Anastasia Potapova
|04/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| Gabriela Ruse
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Anastasia Potapova
Últimos Resultados de Amanda Anisimova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Lilli Tagger
| 1-2 (3-6, 6-3, 1-6)
| Amanda Anisimova
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Amanda Anisimova
|20/08/2026
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Amanda Anisimova
| 1-2 (4-6, 6-2, 6-7)
| Jessica Pegula
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Amanda Anisimova
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Alexandra Eala
| 1-2 (6-4, 4-6, 2-6)
| Amanda Anisimova