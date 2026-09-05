Anastasia Potapova - Amanda Anisimova, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Anastasia Potapova - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA
Anastasia Potapova - Amanda Anisimova: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 5 septiembre 2026 16:01
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Madrid, 5 de septiembre de 2026.

La tenista austriaca Anastasia Potapova(25) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Amanda Anisimova(10) este sábado no antes de las 17:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Anastasia Potapova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Anastasia Potapova 2-1 (6-4, 2-6, 6-3) Leolia Jeanjean
01/09/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anastasia Potapova 2-0 (6-2, 6-2) Darja Semenistaja
17/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Sloane Stephens 2-0 (6-2, 6-4) Anastasia Potapova
07/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 2-0 (6-1, 6-1) Anastasia Potapova
04/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) Gabriela Ruse 0-2 (4-6, 2-6) Anastasia Potapova

Últimos Resultados de Amanda Anisimova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Lilli Tagger 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) Amanda Anisimova
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Ashlyn Krueger 0-2 (1-6, 3-6) Amanda Anisimova
20/08/2026 Cincinnati Open (Cuartos de final) Amanda Anisimova 1-2 (4-6, 6-2, 6-7) Jessica Pegula
19/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Linda Noskova 0-2 (1-6, 4-6) Amanda Anisimova
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Alexandra Eala 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) Amanda Anisimova

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