Anna Bondar - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Anna Bondar - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 23 de abril de 2026.

La tenista húngara Anna Bondar(63) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(7) este jueves a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/08/2025 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anna Bondar 2-0 (6-2, 6-4) Elina Svitolina 30/06/2025 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anna Bondar 0-2 (3-6, 1-6) Elina Svitolina 28/05/2025 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Anna Bondar 0-2 (6-7, 5-7) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Anna Bondar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Anna Bondar 2-0 (6-2, 6-3) Viktorija Golubic 17/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Cuartos de final) Anna Bondar 0-2 (6-7, 2-6) Sorana Cirstea 16/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Anna Bondar 2-1 (6-0, 4-6, 6-0) Oleksandra Oliynykova 15/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final) Harmony Tan 1-2 (2-6, 6-4, 0-6) Anna Bondar 10/04/2026 Billie Jean King Cup Group 1 - Europe/Africa, Promotion Playoff (Final) Anna Bondar 2-0 (6-1, 7-6) Elsa Jacquemot

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.