Anna Bondar - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Anna Bondar - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
La tenista húngara Anna Bondar(63) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(7) este jueves a las 11:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/08/2025
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anna Bondar
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Elina Svitolina
|30/06/2025
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Anna Bondar
| 0-2 (3-6, 1-6)
| Elina Svitolina
|28/05/2025
| Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final)
| Anna Bondar
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Elina Svitolina
-Últimos Resultados de Anna Bondar.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Anna Bondar
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Viktorija Golubic
|17/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Cuartos de final)
| Anna Bondar
| 0-2 (6-7, 2-6)
| Sorana Cirstea
|16/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final)
| Anna Bondar
| 2-1 (6-0, 4-6, 6-0)
| Oleksandra Oliynykova
|15/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final)
| Harmony Tan
| 1-2 (2-6, 6-4, 0-6)
| Anna Bondar
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Group 1 - Europe/Africa, Promotion Playoff (Final)
| Anna Bondar
| 2-0 (6-1, 7-6)
| Elsa Jacquemot
-Últimos Resultados de Elina Svitolina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal)
| Elina Svitolina
| 1-2 (4-6, 6-2, 4-6)
| Karolina Muchova
|17/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final)
| Linda Noskova
| 0-2 (6-7, 5-7)
| Elina Svitolina
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Eva Lys
| 0-2 (1-6, 0-6)
| Elina Svitolina
|10/04/2026
| Billie Jean King Cup Qualifiers (Final)
| Katarzyna Kawa
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Elina Svitolina
|22/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Elina Svitolina
| 0-2 (3-6, 5-7)
| Hailey Baptiste