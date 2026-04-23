Anna Bondar - Elina Svitolina, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Anna Bondar - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Anna Bondar - Elina Svitolina: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 23 abril 2026 10:04
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Madrid, 23 de abril de 2026.

La tenista húngara Anna Bondar(63) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista ucraniana Elina Svitolina(7) este jueves a las 11:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/08/2025 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anna Bondar 2-0 (6-2, 6-4) Elina Svitolina
30/06/2025 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Anna Bondar 0-2 (3-6, 1-6) Elina Svitolina
28/05/2025 Roland Garros WTA (Treintaidosavos de final) Anna Bondar 0-2 (6-7, 5-7) Elina Svitolina

-Últimos Resultados de Anna Bondar.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Anna Bondar 2-0 (6-2, 6-3) Viktorija Golubic
17/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Cuartos de final) Anna Bondar 0-2 (6-7, 2-6) Sorana Cirstea
16/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Anna Bondar 2-1 (6-0, 4-6, 6-0) Oleksandra Oliynykova
15/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final) Harmony Tan 1-2 (2-6, 6-4, 0-6) Anna Bondar
10/04/2026 Billie Jean King Cup Group 1 - Europe/Africa, Promotion Playoff (Final) Anna Bondar 2-0 (6-1, 7-6) Elsa Jacquemot

-Últimos Resultados de Elina Svitolina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Semifinal) Elina Svitolina 1-2 (4-6, 6-2, 4-6) Karolina Muchova
17/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Cuartos de final) Linda Noskova 0-2 (6-7, 5-7) Elina Svitolina
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Eva Lys 0-2 (1-6, 0-6) Elina Svitolina
10/04/2026 Billie Jean King Cup Qualifiers (Final) Katarzyna Kawa 0-2 (2-6, 1-6) Elina Svitolina
22/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Elina Svitolina 0-2 (3-6, 5-7) Hailey Baptiste

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