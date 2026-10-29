Anna Bondar - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Anna Bondar - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 29 de octubre de 2026.
La tenista húngara Anna Bondar(76) se enfrenta en Octavos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(86) este jueves no antes de las 09:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Anna Bondar
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/10/2026
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Daria Snigur
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Anna Bondar
|17/10/2026
| Ningbo Open, Qualification (Sin Definir)
| Aliaksandra Sasnovich
| 2-0 (7-5, 6-1)
| Anna Bondar
|12/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Anna Bondar
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Mia Pohankova
|11/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final)
| Anna Bondar
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Mananchaya Sawangkaew
|10/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Anna Bondar
| 1-0 (7-6, 0-1)
| Lois Boisson
Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/10/2026
| Guangzhou Open (Dieciseisavos de final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-4, 6-7, 6-4)
| Sofia Kenin
|19/10/2026
| Japan Women's Open (Dieciseisavos de final)
| Lanlana Tararudee
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Kaitlin Quevedo
|21/09/2026
| Sao Paulo Open (Final)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (4-6, 6-4, 6-2)
| Nadia Podoroska
|19/09/2026
| Sao Paulo Open (Semifinal)
| Kaitlin Quevedo
| 2-1 (6-4, 2-6, 6-4)
| Anna Blinkova
|18/09/2026
| Sao Paulo Open (Cuartos de final)
| Teodora Kostovic
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Kaitlin Quevedo