Anna Bondar - Kaitlin Quevedo, en directo hoy: sigue el partido de Guangzhou Open

Anna Bondar - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Guangzhou Open
Anna Bondar - Kaitlin Quevedo: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Guangzhou Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 29 octubre 2026 8:03
Seguir en

Madrid, 29 de octubre de 2026.

La tenista húngara Anna Bondar(76) se enfrenta en Octavos de final del torneo Guangzhou Open a la tenista española Kaitlin Quevedo(86) este jueves no antes de las 09:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Anna Bondar

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/10/2026 Guangzhou Open (Dieciseisavos de final) Daria Snigur 0-2 (4-6, 2-6) Anna Bondar
17/10/2026 Ningbo Open, Qualification (Sin Definir) Aliaksandra Sasnovich 2-0 (7-5, 6-1) Anna Bondar
12/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Anna Bondar 0-2 (1-6, 3-6) Mia Pohankova
11/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final) Anna Bondar 0-2 (6-7, 6-7) Mananchaya Sawangkaew
10/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Anna Bondar 1-0 (7-6, 0-1) Lois Boisson

Últimos Resultados de Kaitlin Quevedo

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/10/2026 Guangzhou Open (Dieciseisavos de final) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-4, 6-7, 6-4) Sofia Kenin
19/10/2026 Japan Women's Open (Dieciseisavos de final) Lanlana Tararudee 2-0 (7-5, 6-3) Kaitlin Quevedo
21/09/2026 Sao Paulo Open (Final) Kaitlin Quevedo 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) Nadia Podoroska
19/09/2026 Sao Paulo Open (Semifinal) Kaitlin Quevedo 2-1 (6-4, 2-6, 6-4) Anna Blinkova
18/09/2026 Sao Paulo Open (Cuartos de final) Teodora Kostovic 0-2 (3-6, 4-6) Kaitlin Quevedo
Contador

Contenido patrocinado