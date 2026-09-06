Anna Pushkareva - Shristi Selvan, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Anna Pushkareva - Shristi Selvan: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls
Anna Pushkareva - Shristi Selvan: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 6 septiembre 2026 17:37
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista rusa Anna Pushkareva(971) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista estadounidense Shristi Selvan(0) este domingo no antes de las 18:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Anna Pushkareva

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
11/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Final) Xinran Sun 1-2 (7-5, 3-6, 4-6) Anna Pushkareva
10/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Semifinal) Polina Skliar 1-2 (4-6, 6-2, 1-6) Anna Pushkareva
09/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Cuartos de final) Yihan Qu 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) Anna Pushkareva
08/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Octavos de final) Anna Pushkareva 2-1 (3-6, 7-5, 6-1) Chukwumelije Clarke
06/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Anna Pushkareva 2-0 (6-4, 6-3) Renee Alame

No hay partidos recientes.

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