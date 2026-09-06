Antonina Sushkova - Yu-Chen Lin, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Antonina Sushkova - Yu-Chen Lin: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
La tenista ucraniana Antonina Sushkova(1526) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista taiwanesa Yu-Chen Lin(0) este domingo no antes de las 18:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Antonina Sushkova
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Antonina Sushkova
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Mariella Thamm
|29/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final)
| Antonina Sushkova
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Thea Frodin
|27/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Ellen Hirschi
| 1-2 (2-6, 6-2, 5-7)
| Antonina Sushkova
|25/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Zhangqian Wei
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Antonina Sushkova
Últimos Resultados de Yu-Chen Lin
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/07/2026
| Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Xinran Sun
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Yu-Chen Lin
|02/06/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Yu-Chen Lin
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Xinran Sun
|31/05/2026
| Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Ninon Carpentier
| 0-2 (6-7, 3-6)
| Yu-Chen Lin
|26/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final)
| Ruien Zhang
| 2-1 (6-1, 4-6, 6-2)
| Yu-Chen Lin
|24/01/2026
| Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final)
| Carrie-Anne Hoo
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Yu-Chen Lin