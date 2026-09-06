Antonina Sushkova - Yu-Chen Lin, en directo hoy: sigue el partido de US Open Juniors, Girls

Antonina Sushkova - Yu-Chen Lin: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls
Antonina Sushkova - Yu-Chen Lin: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de US Open Juniors, Girls - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 6 septiembre 2026 17:40
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista ucraniana Antonina Sushkova(1526) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo US Open Juniors, Girls a la tenista taiwanesa Yu-Chen Lin(0) este domingo no antes de las 18:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Antonina Sushkova

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Antonina Sushkova 0-2 (2-6, 3-6) Mariella Thamm
29/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Octavos de final) Antonina Sushkova 0-2 (4-6, 5-7) Thea Frodin
27/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Ellen Hirschi 1-2 (2-6, 6-2, 5-7) Antonina Sushkova
25/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Zhangqian Wei 0-2 (6-7, 4-6) Antonina Sushkova

Últimos Resultados de Yu-Chen Lin

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/07/2026 Wimbledon Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Xinran Sun 2-0 (6-1, 6-1) Yu-Chen Lin
02/06/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Yu-Chen Lin 0-2 (2-6, 3-6) Xinran Sun
31/05/2026 Roland Garros Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Ninon Carpentier 0-2 (6-7, 3-6) Yu-Chen Lin
26/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Dieciseisavos de final) Ruien Zhang 2-1 (6-1, 4-6, 6-2) Yu-Chen Lin
24/01/2026 Australian Open Juniors, Girls (Treintaidosavos de final) Carrie-Anne Hoo 0-2 (2-6, 6-7) Yu-Chen Lin

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