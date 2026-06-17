Argentina - Argelia, en directo hoy: sigue el partido de Copa Mundial de la FIFA minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Argentina - Argelia: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 17 de junio de 2026.

Las selecciones de Argentina y Argelia debutan en Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en EE. UU. este miércoles a las 03:00

-Onces iniciales confirmados.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

ARGELIA: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Ait Nouri; Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb, Anis Hadj Moussa, Ibrahim Maza, Fares Chaibi, Amine Gouiri.