Argentina - Cabo Verde, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Argentina - Cabo Verde: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.

La selección de Argentina se enfrenta en Dieciseisavos de final a Cabo Verde este sábado a las 00:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE.UU..

-Onces iniciales probables.

ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.

CABO VERDE: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento.

-Últimos Resultados de Argentina.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 28/06/2026 World Cup Grp. J Jordan 1-3 Argentina 22/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 2-0 Austria 17/06/2026 World Cup Grp. J Argentina 3-0 Algeria

-Últimos Resultados de Cabo Verde.