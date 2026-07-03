Argentina - Cabo Verde, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Argentina - Cabo Verde: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Copa Mundial de la FIFA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de julio de 2026.
La selección de Argentina se enfrenta en Dieciseisavos de final a Cabo Verde este sábado a las 00:00, partido perteneciente a Copa Mundial de la FIFA en el estadio Hard Rock Stadium de Miami (Miami Gardens), en EE.UU..
-Onces iniciales probables.
ARGENTINA: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Thiago Almada; Lionel Messi, Lautaro Martinez.
CABO VERDE: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento.
-Últimos Resultados de Argentina.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/06/2026
| World Cup Grp. J
| Jordan
| 1-3
| Argentina
|22/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 2-0
| Austria
|17/06/2026
| World Cup Grp. J
| Argentina
| 3-0
| Algeria
-Últimos Resultados de Cabo Verde.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|27/06/2026
| World Cup Grp. H
| Cape Verde
| 0-0
| Saudi Arabia
|22/06/2026
| World Cup Grp. H
| Uruguay
| 2-2
| Cape Verde
|15/06/2026
| World Cup Grp. H
| Spain
| 0-0
| Cape Verde