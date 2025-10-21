Arsenal - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 21 de octubre de 2025.
El Arsenal, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Emirates Stadium ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Olympiacos, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada en su estadio contra el Eintracht Frankfurt, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Bayern Munich
| 6
| 2
|2
| Real Madrid
| 6
| 2
|3
| Paris Saint-Germain
| 6
| 2
|4
| Inter
| 6
| 2
|5
| Arsenal
| 6
| 2
|6
| Qarabag FK
| 6
| 2
|7
| Borussia Dortmund
| 4
| 2
|8
| Manchester City
| 4
| 2
|9
| Tottenham Hotspur
| 4
| 2
|10
| Atlético
| 3
| 2
|11
| Newcastle United
| 3
| 2
|12
| Marseille
| 3
| 2
|13
| Club Brugge
| 3
| 2
|13
| Sporting CP
| 3
| 2
|15
| Eintracht Frankfurt
| 3
| 2
|16
| Barcelona
| 3
| 2
|17
| Liverpool
| 3
| 2
|18
| Chelsea
| 3
| 2
|19
| SSC Napoli
| 3
| 2
|20
| Union St.Gilloise
| 3
| 2
|21
| Galatasaray
| 3
| 2
|22
| Atalanta
| 3
| 2
|23
| Juventus
| 2
| 2
|24
| Bodoe/Glimt
| 2
| 2
|25
| Bayer Leverkusen
| 2
| 2
|26
| Villarreal
| 1
| 2
|27
| PSV Eindhoven
| 1
| 2
|28
| FC Koebenhavn
| 1
| 2
|29
| Olympiacos
| 1
| 2
|30
| Monaco
| 1
| 2
|31
| Slavia Prague
| 1
| 2
|32
| Pafos FC
| 1
| 2
|33
| Benfica
| 0
| 2
|34
| Athletic Bilbao
| 0
| 2
|35
| Ajax
| 0
| 2
|36
| Kairat Almaty
| 0
| 2
-Onces iniciales probables.
ARSENAL: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Myles Lewis-Skelly; Mikel Merino, Declan Rice, Martin Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyoekeres, Gabriel Martinelli.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Conor Gallagher; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.
-Últimos Resultados del Arsenal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|01/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 2-0
| Olympiacos
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|07/05/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 2-1
| Arsenal
|29/04/2025
| Champions
| Arsenal
| 0-1
| Paris Saint-Germain
|16/04/2025
| Champions
| Real Madrid
| 1-2
| Arsenal
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/10/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Osasuna
|05/10/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Atlético
|30/09/2025
| Champions
| Atlético
| 5-1
| Eintracht Frankfurt
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|24/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Rayo