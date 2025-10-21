Arsenal - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: martes, 21 octubre 2025 16:01

Madrid, 21 de octubre de 2025.

El Arsenal, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 3 de Champions en el Emirates Stadium ante el Atlético de Madrid este martes a las 21:00, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 2 - 0 en su estadio contra el Olympiacos, añadiendo 3 puntos más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el décimo lugar, llega tras la victoria por 5 - 1 cosechada en su estadio contra el Eintracht Frankfurt, añadiendo 3 puntos más a los 3 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Bayern Munich 6 2
2 Real Madrid 6 2
3 Paris Saint-Germain 6 2
4 Inter 6 2
5 Arsenal 6 2
6 Qarabag FK 6 2
7 Borussia Dortmund 4 2
8 Manchester City 4 2
9 Tottenham Hotspur 4 2
10 Atlético 3 2
11 Newcastle United 3 2
12 Marseille 3 2
13 Club Brugge 3 2
13 Sporting CP 3 2
15 Eintracht Frankfurt 3 2
16 Barcelona 3 2
17 Liverpool 3 2
18 Chelsea 3 2
19 SSC Napoli 3 2
20 Union St.Gilloise 3 2
21 Galatasaray 3 2
22 Atalanta 3 2
23 Juventus 2 2
24 Bodoe/Glimt 2 2
25 Bayer Leverkusen 2 2
26 Villarreal 1 2
27 PSV Eindhoven 1 2
28 FC Koebenhavn 1 2
29 Olympiacos 1 2
30 Monaco 1 2
31 Slavia Prague 1 2
32 Pafos FC 1 2
33 Benfica 0 2
34 Athletic Bilbao 0 2
35 Ajax 0 2
36 Kairat Almaty 0 2

-Onces iniciales probables.
ARSENAL: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel, Myles Lewis-Skelly; Mikel Merino, Declan Rice, Martin Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyoekeres, Gabriel Martinelli.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Jose Gimenez, David Hancko; Koke, Pablo Barrios, Giuliano Simeone, Conor Gallagher; Julian Alvarez, Alexander Soerloth.

-Últimos Resultados del Arsenal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
01/10/2025 Champions Arsenal 2-0 Olympiacos
16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal
07/05/2025 Champions Paris Saint-Germain 2-1 Arsenal
29/04/2025 Champions Arsenal 0-1 Paris Saint-Germain
16/04/2025 Champions Real Madrid 1-2 Arsenal

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
05/10/2025 LaLiga Celta 1-1 Atlético
30/09/2025 Champions Atlético 5-1 Eintracht Frankfurt
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo

