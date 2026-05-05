Arsenal - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Arsenal - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de mayo de 2026.
El Arsenal se enfrenta en Semifinal al Atlético de Madrid este martes a las 21:00, en el partido de vuelta que decidirá quién avanza a siguiente ronda en Champions en el estadio Emirates Stadium, después del 1-1 cosechado en el partido de ida en el estadio del Atlético..
-Onces iniciales probables.
ARSENAL: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapie; Eberechi Eze, Declan Rice, Martin Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyoekeres, Leandro Trossard.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Julian Alvarez, Antoine Griezmann.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-1
| Arsenal
|21/10/2025
| Champions
| Arsenal
| 4-0
| Atlético
-Últimos Resultados del Arsenal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|29/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-1
| Arsenal
|15/04/2026
| Champions
| Arsenal
| 0-0
| Sporting CP
|07/04/2026
| Champions
| Sporting CP
| 0-1
| Arsenal
|17/03/2026
| Champions
| Arsenal
| 2-0
| Bayer Leverkusen
|11/03/2026
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 1-1
| Arsenal
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|02/05/2026
| LaLiga
| Valencia
| 0-2
| Atlético
|29/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-1
| Arsenal
|25/04/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Athletic Bilbao
|22/04/2026
| LaLiga
| Elche
| 3-2
| Atlético
|14/04/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Barcelona