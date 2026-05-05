Arsenal - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Arsenal - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Champions
Onces Iniciales probables: Arsenal - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 5 mayo 2026 16:00
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Madrid, 5 de mayo de 2026.

El Arsenal se enfrenta en Semifinal al Atlético de Madrid este martes a las 21:00, en el partido de vuelta que decidirá quién avanza a siguiente ronda en Champions en el estadio Emirates Stadium, después del 1-1 cosechado en el partido de ida en el estadio del Atlético..

-Onces iniciales probables.
ARSENAL: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapie; Eberechi Eze, Declan Rice, Martin Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyoekeres, Leandro Trossard.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Julian Alvarez, Antoine Griezmann.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal
21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético

-Últimos Resultados del Arsenal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal
15/04/2026 Champions Arsenal 0-0 Sporting CP
07/04/2026 Champions Sporting CP 0-1 Arsenal
17/03/2026 Champions Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen
11/03/2026 Champions Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
02/05/2026 LaLiga Valencia 0-2 Atlético
29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal
25/04/2026 LaLiga Atlético 3-2 Athletic Bilbao
22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético
14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona

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