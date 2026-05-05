Arsenal - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Arsenal - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de Semifinal de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de mayo de 2026.

El Arsenal se enfrenta en Semifinal al Atlético de Madrid este martes a las 21:00, en el partido de vuelta que decidirá quién avanza a siguiente ronda en Champions en el estadio Emirates Stadium, después del 1-1 cosechado en el partido de ida en el estadio del Atlético..

-Onces iniciales probables.

ARSENAL: David Raya; Cristhian Mosquera, William Saliba, Gabriel, Piero Hincapie; Eberechi Eze, Declan Rice, Martin Zubimendi; Bukayo Saka, Viktor Gyoekeres, Leandro Trossard.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Julian Alvarez, Antoine Griezmann.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal 21/10/2025 Champions Arsenal 4-0 Atlético

-Últimos Resultados del Arsenal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 29/04/2026 Champions Atlético 1-1 Arsenal 15/04/2026 Champions Arsenal 0-0 Sporting CP 07/04/2026 Champions Sporting CP 0-1 Arsenal 17/03/2026 Champions Arsenal 2-0 Bayer Leverkusen 11/03/2026 Champions Bayer Leverkusen 1-1 Arsenal

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.