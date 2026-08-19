Arthur Fils - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Arthur Fils - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de agosto de 2026.
El tenista francés Arthur Fils(21) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista australiano Alex de Minaur(8) este miércoles no antes de las 20:15.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/02/2026
| Rotterdam Open (Dieciseisavos de final)
| Alex de Minaur
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Arthur Fils
|08/07/2024
| Wimbledon ATP (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 1-3 (2-6, 4-6, 6-4, 3-6)
| Alex de Minaur
|18/04/2024
| Barcelona Open (Octavos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Arthur Fils
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|18/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Jiri Lehecka
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Arthur Fils
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Yannick Hanfmann
| 0-2 (6-7, 1-6)
| Arthur Fils
|11/08/2026
| National Bank Open (Cuartos de final)
| Rafael Jodar
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Arthur Fils
|09/08/2026
| National Bank Open (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-2, 7-6)
| Cameron Norrie
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Mariano Navone
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Arthur Fils
Últimos Resultados de Alex de Minaur
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|17/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fery
| 0-2 (5-7, 6-7)
| Alex de Minaur
|15/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Quentin Halys
| 1-2 (6-1, 3-6, 6-7)
| Alex de Minaur
|06/08/2026
| National Bank Open (Dieciseisavos de final)
| Cameron Norrie
| 2-1 (5-7, 7-6, 6-1)
| Alex de Minaur
|05/08/2026
| National Bank Open (Treintaidosavos de final)
| James Duckworth
| 0-2 (2-6, 6-7)
| Alex de Minaur
|31/07/2026
| Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final)
| Alex de Minaur
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Brandon Nakashima