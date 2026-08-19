Arthur Fils - Alex de Minaur, en directo hoy: sigue el partido de Cincinnati Open

Arthur Fils - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open
Arthur Fils - Alex de Minaur: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Cincinnati Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 19 agosto 2026 19:16
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Madrid, 19 de agosto de 2026.

El tenista francés Arthur Fils(21) se enfrenta en Octavos de final del torneo Cincinnati Open al tenista australiano Alex de Minaur(8) este miércoles no antes de las 20:15.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/02/2026 Rotterdam Open (Dieciseisavos de final) Alex de Minaur 2-0 (7-6, 6-2) Arthur Fils
08/07/2024 Wimbledon ATP (Octavos de final) Arthur Fils 1-3 (2-6, 4-6, 6-4, 3-6) Alex de Minaur
18/04/2024 Barcelona Open (Octavos de final) Alex de Minaur 0-2 (5-7, 2-6) Arthur Fils

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
18/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Jiri Lehecka 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Arthur Fils
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Yannick Hanfmann 0-2 (6-7, 1-6) Arthur Fils
11/08/2026 National Bank Open (Cuartos de final) Rafael Jodar 2-0 (7-6, 6-3) Arthur Fils
09/08/2026 National Bank Open (Octavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-2, 7-6) Cameron Norrie
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Mariano Navone 0-2 (3-6, 2-6) Arthur Fils

Últimos Resultados de Alex de Minaur

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
17/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fery 0-2 (5-7, 6-7) Alex de Minaur
15/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Quentin Halys 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) Alex de Minaur
06/08/2026 National Bank Open (Dieciseisavos de final) Cameron Norrie 2-1 (5-7, 7-6, 6-1) Alex de Minaur
05/08/2026 National Bank Open (Treintaidosavos de final) James Duckworth 0-2 (2-6, 6-7) Alex de Minaur
31/07/2026 Mubadala Citi DC Open (Cuartos de final) Alex de Minaur 0-2 (6-7, 4-6) Brandon Nakashima

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