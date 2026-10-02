Arthur Fils - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Arthur Fils - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 2 de octubre de 2026.
El tenista francés Arthur Fils(11) se enfrenta en Octavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este viernes no antes de las 11:15.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/08/2026
| Cincinnati Open (Final)
| Arthur Fils
| 2-1 (6-3, 1-6, 6-0)
| Frances Tiafoe
|24/03/2025
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-1 (7-6, 5-7, 6-2)
| Frances Tiafoe
Últimos Resultados de Arthur Fils
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|30/09/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Arthur Fils
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Luca Van Assche
|29/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final)
| Arthur Fils
| 2-1 (6-2, 3-6, 6-1)
| Kamil Majchrzak
|28/09/2026
| Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final)
| Arthur Fils
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-1)
| Martin Damm
|31/08/2026
| US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Stefanos Tsitsipas
| 3-1 (4-6, 7-6, 6-1, 6-4)
| Arthur Fils
|23/08/2026
| Cincinnati Open (Final)
| Arthur Fils
| 2-1 (6-3, 1-6, 6-0)
| Frances Tiafoe
Últimos Resultados de Frances Tiafoe
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Kei Nishikori
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Frances Tiafoe
|12/09/2026
| US Open ATP (Semifinal)
| Frances Tiafoe
| 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7)
| Ben Shelton
|08/09/2026
| US Open ATP (Cuartos de final)
| Frances Tiafoe
| 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6)
| Alex Michelsen
|06/09/2026
| US Open ATP (Octavos de final)
| Daniil Medvedev
| 0-3 (6-7, 4-6, 6-7)
| Frances Tiafoe
|05/09/2026
| US Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Valentin Vacherot
| 0-3 (4-6, 2-6, 4-6)
| Frances Tiafoe