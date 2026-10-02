Arthur Fils - Frances Tiafoe, en directo hoy: sigue el partido de Japan Open Tennis Championships

Arthur Fils - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Japan Open Tennis Championships
Arthur Fils - Frances Tiafoe: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Japan Open Tennis Championships - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: viernes, 2 octubre 2026 10:16
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Madrid, 2 de octubre de 2026.

El tenista francés Arthur Fils(11) se enfrenta en Octavos de final del torneo Japan Open Tennis Championships al tenista estadounidense Frances Tiafoe(8) este viernes no antes de las 11:15.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/08/2026 Cincinnati Open (Final) Arthur Fils 2-1 (6-3, 1-6, 6-0) Frances Tiafoe
24/03/2025 Miami Open (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-1 (7-6, 5-7, 6-2) Frances Tiafoe

Últimos Resultados de Arthur Fils

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
30/09/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Arthur Fils 2-0 (6-3, 6-2) Luca Van Assche
29/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Cuartos de final) Arthur Fils 2-1 (6-2, 3-6, 6-1) Kamil Majchrzak
28/09/2026 Japan Open Tennis Championships, Qualification (Octavos de final) Arthur Fils 2-1 (2-6, 6-1, 6-1) Martin Damm
31/08/2026 US Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Stefanos Tsitsipas 3-1 (4-6, 7-6, 6-1, 6-4) Arthur Fils
23/08/2026 Cincinnati Open (Final) Arthur Fils 2-1 (6-3, 1-6, 6-0) Frances Tiafoe

Últimos Resultados de Frances Tiafoe

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Kei Nishikori 0-2 (4-6, 4-6) Frances Tiafoe
12/09/2026 US Open ATP (Semifinal) Frances Tiafoe 1-3 (6-4, 3-6, 3-6, 5-7) Ben Shelton
08/09/2026 US Open ATP (Cuartos de final) Frances Tiafoe 3-2 (5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6) Alex Michelsen
06/09/2026 US Open ATP (Octavos de final) Daniil Medvedev 0-3 (6-7, 4-6, 6-7) Frances Tiafoe
05/09/2026 US Open ATP (Dieciseisavos de final) Valentin Vacherot 0-3 (4-6, 2-6, 4-6) Frances Tiafoe
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