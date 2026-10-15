Arthur Gea - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Madrid, 15 de octubre de 2026.
El tenista francés Arthur Gea(56) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) este jueves no antes de las 08:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Arthur Gea
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Arthur Gea
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Jakub Mensik
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Ben Shelton
| 0-2 (6-7, 6-7)
| Arthur Gea
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Arthur Gea
| 2-1 (6-4, 3-6, 6-1)
| Ugo Humbert
|07/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final)
| Arthur Gea
| 2-1 (6-7, 6-1, 6-2)
| Jaime Faria
|02/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 2-1 (7-6, 6-7, 6-2)
| Arthur Gea
Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|13/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Octavos de final)
| Hubert Hurkacz
| 1-2 (6-1, 3-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina
|11/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-1 (7-6, 4-6, 7-6)
| Frances Tiafoe
|09/10/2026
| Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Jenson Brooksby
|01/10/2026
| Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (6-1, 6-7, 4-6)
| Matteo Berrettini
|29/09/2026
| Chengdu Open (Final)
| Hubert Hurkacz
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Alejandro Davidovich Fokina