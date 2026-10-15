Arthur Gea - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 15 octubre 2026 8:44
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Madrid, 15 de octubre de 2026.

El tenista francés Arthur Gea(56) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) este jueves no antes de las 08:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Arthur Gea

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Arthur Gea 2-0 (7-6, 6-4) Jakub Mensik
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (6-7, 6-7) Arthur Gea
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Arthur Gea 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) Ugo Humbert
07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Arthur Gea 2-1 (6-7, 6-1, 6-2) Jaime Faria
02/10/2026 China Open (Octavos de final) Hubert Hurkacz 2-1 (7-6, 6-7, 6-2) Arthur Gea

Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Hubert Hurkacz 1-2 (6-1, 3-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina
11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) Frances Tiafoe
09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (6-1, 6-3) Jenson Brooksby
01/10/2026 Japan Open Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (6-1, 6-7, 4-6) Matteo Berrettini
29/09/2026 Chengdu Open (Final) Hubert Hurkacz 0-2 (4-6, 6-7) Alejandro Davidovich Fokina

¡Break para Alejandro Davidovich Fokina en el juego inicial del primer set!

¡Break para Alejandro Davidovich Fokina en el juego inicial del primer set!

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