Arthur Gea - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Shanghai Rolex Masters

Madrid, 15 de octubre de 2026.

El tenista francés Arthur Gea(56) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Shanghai Rolex Masters al tenista español Alejandro Davidovich Fokina(26) este jueves no antes de las 08:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Arthur Gea

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 13/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Octavos de final) Arthur Gea 2-0 (7-6, 6-4) Jakub Mensik 11/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Dieciseisavos de final) Ben Shelton 0-2 (6-7, 6-7) Arthur Gea 09/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Treintaidosavos de final) Arthur Gea 2-1 (6-4, 3-6, 6-1) Ugo Humbert 07/10/2026 Shanghai Rolex Masters (Sesentaicuatroavos de final) Arthur Gea 2-1 (6-7, 6-1, 6-2) Jaime Faria 02/10/2026 China Open (Octavos de final) Hubert Hurkacz 2-1 (7-6, 6-7, 6-2) Arthur Gea

Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina