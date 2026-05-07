Aryna Sabalenka - Barbora Krejcikova, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Aryna Sabalenka - Barbora Krejcikova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 7 de mayo de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista checa Barbora Krejcikova(53) este jueves a las 20:30.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2024
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Barbora Krejcikova
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Aryna Sabalenka
|19/04/2023
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Aryna Sabalenka
|28/03/2023
| Miami Open (Octavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Aryna Sabalenka
|14/03/2023
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 1-2 (3-6, 6-2, 4-6)
| Aryna Sabalenka
|23/02/2023
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final)
| Barbora Krejcikova
| 2-1 (0-6, 7-6, 6-1)
| Aryna Sabalenka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/04/2026
| Madrid Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (6-2, 2-6, 6-7)
| Hailey Baptiste
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Naomi Osaka
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Jaqueline Cristian
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Peyton Stearns
|28/03/2026
| Miami Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-3)
| Coco Gauff
-Últimos Resultados de Barbora Krejcikova.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|05/05/2026
| Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Elsa Jacquemot
|16/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 0-0 ()
| Amanda Anisimova
|15/02/2026
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Pavlyuchenkova
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Barbora Krejcikova
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Barbora Krejcikova
| 1-2 (6-2, 3-6, 3-6)
| Diana Shnaider
|13/01/2026
| Hobart International (Dieciseisavos de final)
| Peyton Stearns
| 2-1 (6-4, 1-6, 7-6)
| Barbora Krejcikova