Aryna Sabalenka - Barbora Krejcikova, en directo hoy: sigue el partido de Internazionali BNL d'Italia

Aryna Sabalenka - Barbora Krejcikova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia
Aryna Sabalenka - Barbora Krejcikova: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Internazionali BNL d'Italia - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 19:30
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Madrid, 7 de mayo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Internazionali BNL d'Italia a la tenista checa Barbora Krejcikova(53) este jueves a las 20:30.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2024 Australian Open WTA (Cuartos de final) Barbora Krejcikova 0-2 (2-6, 3-6) Aryna Sabalenka
19/04/2023 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Barbora Krejcikova 0-2 (2-6, 3-6) Aryna Sabalenka
28/03/2023 Miami Open (Octavos de final) Barbora Krejcikova 0-2 (3-6, 2-6) Aryna Sabalenka
14/03/2023 BNP Paribas Open (Octavos de final) Barbora Krejcikova 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) Aryna Sabalenka
23/02/2023 Dubai Duty Free Tennis Championships (Cuartos de final) Barbora Krejcikova 2-1 (0-6, 7-6, 6-1) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/04/2026 Madrid Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 1-2 (6-2, 2-6, 6-7) Hailey Baptiste
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Naomi Osaka
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-4) Jaqueline Cristian
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-3) Peyton Stearns
28/03/2026 Miami Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Coco Gauff

-Últimos Resultados de Barbora Krejcikova.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
05/05/2026 Internazionali BNL d'Italia (Sesentaicuatroavos de final) Barbora Krejcikova 2-0 (6-2, 6-4) Elsa Jacquemot
16/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Dieciseisavos de final) Barbora Krejcikova 0-0 () Amanda Anisimova
15/02/2026 Dubai Duty Free Tennis Championships (Treintaidosavos de final) Anastasia Pavlyuchenkova 0-2 (4-6, 4-6) Barbora Krejcikova
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Barbora Krejcikova 1-2 (6-2, 3-6, 3-6) Diana Shnaider
13/01/2026 Hobart International (Dieciseisavos de final) Peyton Stearns 2-1 (6-4, 1-6, 7-6) Barbora Krejcikova

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