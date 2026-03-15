Aryna Sabalenka - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de marzo de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este domingo a las 19:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|31/01/2026
| Australian Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|08/11/2025
| WTA Finals, Final Stage (Final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|10/10/2025
| Wuhan Tennis Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-3)
| Elena Rybakina
|15/08/2025
| Cincinnati Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (1-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|20/06/2025
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (7-6, 3-6, 7-6)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Linda Noskova
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 6-4)
| Victoria Mboko
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Naomi Osaka
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Jaqueline Cristian
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Himeno Sakatsume
-Últimos Resultados de Elena Rybakina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/03/2026
| BNP Paribas Open (Semifinal)
| Elena Rybakina
| 2-0 (7-5, 6-4)
| Elina Svitolina
|13/03/2026
| BNP Paribas Open (Cuartos de final)
| Jessica Pegula
| 0-2 (1-6, 6-7)
| Elena Rybakina
|12/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Sonay Kartal
| 0-1 (4-6, 3-4)
| Elena Rybakina
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Marta Kostyuk
| 0-2 (4-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (6-7, 6-2, 2-6)
| Elena Rybakina