Aryna Sabalenka - Elena Rybakina, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Aryna Sabalenka - Elena Rybakina: resumen y estadísticas del partido de Final de BNP Paribas Open
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 15 marzo 2026 18:01
Madrid, 15 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Kazaja Elena Rybakina(3) este domingo a las 19:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina
08/11/2025 WTA Finals, Final Stage (Final) Aryna Sabalenka 0-2 (3-6, 6-7) Elena Rybakina
10/10/2025 Wuhan Tennis Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-3) Elena Rybakina
15/08/2025 Cincinnati Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (1-6, 4-6) Elena Rybakina
20/06/2025 Grass Court Championships (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (7-6, 3-6, 7-6) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Linda Noskova
12/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 6-4) Victoria Mboko
10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Naomi Osaka
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-1) Jaqueline Cristian
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Himeno Sakatsume

-Últimos Resultados de Elena Rybakina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/03/2026 BNP Paribas Open (Semifinal) Elena Rybakina 2-0 (7-5, 6-4) Elina Svitolina
13/03/2026 BNP Paribas Open (Cuartos de final) Jessica Pegula 0-2 (1-6, 6-7) Elena Rybakina
12/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Sonay Kartal 0-1 (4-6, 3-4) Elena Rybakina
10/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Marta Kostyuk 0-2 (4-6, 4-6) Elena Rybakina
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (6-7, 6-2, 2-6) Elena Rybakina

Contenido patrocinado