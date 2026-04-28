Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 28 de abril de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Madrid Open a la tenista estadounidense Hailey Baptiste(32) este martes a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Hailey Baptiste

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Naomi Osaka 25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-4) Jaqueline Cristian 23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-3) Peyton Stearns 28/03/2026 Miami Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Coco Gauff 27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.