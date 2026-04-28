Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Madrid Open
Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: martes, 28 abril 2026 19:03
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Madrid, 28 de abril de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Madrid Open a la tenista estadounidense Hailey Baptiste(32) este martes a las 20:00.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Hailey Baptiste

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Naomi Osaka
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-4) Jaqueline Cristian
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-3) Peyton Stearns
28/03/2026 Miami Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Coco Gauff
27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Elena Rybakina

-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Belinda Bencic 1-2 (1-6, 7-6, 3-6) Hailey Baptiste
25/04/2026 Madrid Open (Dieciseisavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (7-5, 6-3) Jasmine Paolini
23/04/2026 Madrid Open (Treintaidosavos de final) Hailey Baptiste 2-0 (6-1, 6-4) Kaitlin Quevedo
16/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final) Hailey Baptiste 1-2 (3-6, 7-5, 3-6) Iryna Shymanovich
14/04/2026 Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final) Hailey Baptiste 2-1 (3-6, 7-6, 6-2) Jessika Ponchet

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