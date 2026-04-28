Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Aryna Sabalenka - Hailey Baptiste: resumen y estadísticas del partido de Cuartos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 28 de abril de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Cuartos de final del torneo Madrid Open a la tenista estadounidense Hailey Baptiste(32) este martes a las 20:00.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|26/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Hailey Baptiste
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Naomi Osaka
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Jaqueline Cristian
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Peyton Stearns
|28/03/2026
| Miami Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-3)
| Coco Gauff
|27/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elena Rybakina
-Últimos Resultados de Hailey Baptiste.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Belinda Bencic
| 1-2 (1-6, 7-6, 3-6)
| Hailey Baptiste
|25/04/2026
| Madrid Open (Dieciseisavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Jasmine Paolini
|23/04/2026
| Madrid Open (Treintaidosavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-0 (6-1, 6-4)
| Kaitlin Quevedo
|16/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Octavos de final)
| Hailey Baptiste
| 1-2 (3-6, 7-5, 3-6)
| Iryna Shymanovich
|14/04/2026
| Open Capfinances Rouen Metropole (Dieciseisavos de final)
| Hailey Baptiste
| 2-1 (3-6, 7-6, 6-2)
| Jessika Ponchet