Aryna Sabalenka - Jelena Ostapenko, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Aryna Sabalenka - Jelena Ostapenko: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 3 de julio de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista letona Jelena Ostapenko(31) este viernes no antes de las 16:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 21/04/2025 Porsche Tennis Grand Prix (Final) Aryna Sabalenka 0-2 (4-6, 1-6) Jelena Ostapenko 15/05/2024 Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final) Jelena Ostapenko 0-2 (2-6, 4-6) Aryna Sabalenka 22/02/2023 Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final) Jelena Ostapenko 1-2 (6-2, 1-6, 1-6) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-6) McCartney Kessler 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Teodora Kostovic 20/06/2026 Grass Court Championships (Semifinal) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-6, 0-6) Jessica Pegula 19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (2-6, 7-6, 6-4) Nikola Bartunkova 17/06/2026 Grass Court Championships (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Ekaterina Alexandrova

-Últimos Resultados de Jelena Ostapenko.