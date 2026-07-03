Aryna Sabalenka - Jelena Ostapenko, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Aryna Sabalenka - Jelena Ostapenko: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 3 de julio de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista letona Jelena Ostapenko(31) este viernes no antes de las 16:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/04/2025
| Porsche Tennis Grand Prix (Final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (4-6, 1-6)
| Jelena Ostapenko
|15/05/2024
| Internazionali BNL d'Italia (Cuartos de final)
| Jelena Ostapenko
| 0-2 (2-6, 4-6)
| Aryna Sabalenka
|22/02/2023
| Dubai Duty Free Tennis Championships (Octavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 1-2 (6-2, 1-6, 1-6)
| Aryna Sabalenka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 7-6)
| McCartney Kessler
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Teodora Kostovic
|20/06/2026
| Grass Court Championships (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Pegula
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-4)
| Nikola Bartunkova
|17/06/2026
| Grass Court Championships (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Ekaterina Alexandrova
-Últimos Resultados de Jelena Ostapenko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (6-2, 6-0)
| Antonia Ruzic
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-4)
| Harriet Dart
|26/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Semifinal)
| Tatjana Maria
| 1-0 (6-1, 1-2)
| Jelena Ostapenko
|25/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Cuartos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Zeynep Sonmez
|24/06/2026
| Lexus Eastbourne Open (Octavos de final)
| Jelena Ostapenko
| 2-1 (3-6, 6-1, 6-2)
| Panna Udvardy