Aryna Sabalenka - Naomi Osaka, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Aryna Sabalenka - Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open
Aryna Sabalenka - Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: martes, 10 marzo 2026 18:01
Seguir en

Madrid, 10 de marzo de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Japonesa Naomi Osaka(16) este martes a las 19:00.

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-1) Jaqueline Cristian
06/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Himeno Sakatsume
31/01/2026 Australian Open WTA (Final) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 6-4, 4-6) Elena Rybakina
29/01/2026 Australian Open WTA (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Elina Svitolina
27/01/2026 Australian Open WTA (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-0) Iva Jovic

-Últimos Resultados de Naomi Osaka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/03/2026 BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final) Camila Osorio 1-2 (1-6, 6-3, 1-6) Naomi Osaka
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Victoria Jimenez Kasintseva 0-2 (5-7, 2-6) Naomi Osaka
24/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Naomi Osaka 0-0 () Maddison Inglis
22/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Naomi Osaka 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) Sorana Cirstea
20/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Naomi Osaka 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) Antonia Ruzic

