Aryna Sabalenka - Naomi Osaka, en directo hoy: sigue el partido de BNP Paribas Open

Aryna Sabalenka - Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de BNP Paribas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de marzo de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo BNP Paribas Open a la tenista Japonesa Naomi Osaka(16) este martes a las 19:00.
###WidgetTenis###
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Jaqueline Cristian
|06/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Himeno Sakatsume
|31/01/2026
| Australian Open WTA (Final)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 6-4, 4-6)
| Elena Rybakina
|29/01/2026
| Australian Open WTA (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Elina Svitolina
|27/01/2026
| Australian Open WTA (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-0)
| Iva Jovic
-Últimos Resultados de Naomi Osaka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/03/2026
| BNP Paribas Open (Dieciseisavos de final)
| Camila Osorio
| 1-2 (1-6, 6-3, 1-6)
| Naomi Osaka
|07/03/2026
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Victoria Jimenez Kasintseva
| 0-2 (5-7, 2-6)
| Naomi Osaka
|24/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Naomi Osaka
| 0-0 ()
| Maddison Inglis
|22/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-1 (6-3, 4-6, 6-2)
| Sorana Cirstea
|20/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Naomi Osaka
| 2-1 (6-3, 3-6, 6-4)
| Antonia Ruzic