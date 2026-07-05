Aryna Sabalenka - Naomi Osaka, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Aryna Sabalenka - Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 5 de julio de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista japonesa Naomi Osaka(14) este domingo no antes de las 16:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 01/06/2026 Roland Garros WTA (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-5, 6-3) Naomi Osaka 27/04/2026 Madrid Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-7, 6-3, 6-2) Naomi Osaka 10/03/2026 BNP Paribas Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Naomi Osaka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 03/07/2026 Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Jelena Ostapenko 01/07/2026 Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 7-6) McCartney Kessler 29/06/2026 Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-3) Teodora Kostovic 20/06/2026 Grass Court Championships (Semifinal) Aryna Sabalenka 1-2 (4-6, 7-6, 0-6) Jessica Pegula 19/06/2026 Grass Court Championships (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-1 (2-6, 7-6, 6-4) Nikola Bartunkova

-Últimos Resultados de Naomi Osaka.