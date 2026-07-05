Aryna Sabalenka - Naomi Osaka, en directo hoy: sigue el partido de Wimbledon WTA

Aryna Sabalenka - Naomi Osaka: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wimbledon WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 5 de julio de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wimbledon WTA a la tenista japonesa Naomi Osaka(14) este domingo no antes de las 16:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|01/06/2026
| Roland Garros WTA (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-5, 6-3)
| Naomi Osaka
|27/04/2026
| Madrid Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-7, 6-3, 6-2)
| Naomi Osaka
|10/03/2026
| BNP Paribas Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Naomi Osaka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Jelena Ostapenko
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 7-6)
| McCartney Kessler
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-3)
| Teodora Kostovic
|20/06/2026
| Grass Court Championships (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 1-2 (4-6, 7-6, 0-6)
| Jessica Pegula
|19/06/2026
| Grass Court Championships (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (2-6, 7-6, 6-4)
| Nikola Bartunkova
-Últimos Resultados de Naomi Osaka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|03/07/2026
| Wimbledon WTA (Dieciseisavos de final)
| Daria Kasatkina
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Naomi Osaka
|01/07/2026
| Wimbledon WTA (Treintaidosavos de final)
| Anastasia Gasanova
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Naomi Osaka
|29/06/2026
| Wimbledon WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Elsa Jacquemot
| 0-2 (1-6, 5-7)
| Naomi Osaka
|27/06/2026
| Bad Homburg Open (Final)
| Karolina Muchova
| 1-0 (6-1, 1-0)
| Naomi Osaka
|26/06/2026
| Bad Homburg Open (Semifinal)
| Xinyu Wang
| 0-2 (3-6, 3-6)
| Naomi Osaka