Aryna Sabalenka - Peyton Stearns, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Aryna Sabalenka - Peyton Stearns: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 23 de abril de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista estadounidense Peyton Stearns(43) este jueves a las 14:30.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|29/04/2025
| Madrid Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Peyton Stearns
|10/03/2024
| BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final)
| Peyton Stearns
| 1-2 (7-6, 2-6, 6-7)
| Aryna Sabalenka
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|28/03/2026
| Miami Open (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-1 (6-2, 4-6, 6-3)
| Coco Gauff
|27/03/2026
| Miami Open (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Elena Rybakina
|26/03/2026
| Miami Open (Cuartos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-4)
| Hailey Baptiste
|23/03/2026
| Miami Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Qinwen Zheng
|23/03/2026
| Miami Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-2)
| Caty McNally
-Últimos Resultados de Peyton Stearns.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|21/04/2026
| Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Peyton Stearns
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Lois Boisson
|02/04/2026
| Credit One Charleston Open (Octavos de final)
| Peyton Stearns
| 1-2 (0-6, 6-3, 4-6)
| McCartney Kessler
|01/04/2026
| Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final)
| Peyton Stearns
| 2-0 (7-6, 7-5)
| Ashlyn Krueger
|21/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Peyton Stearns
| 0-2 (4-6, 5-7)
| Jaqueline Cristian
|19/03/2026
| Miami Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Viktorija Golubic
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Peyton Stearns