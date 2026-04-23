Aryna Sabalenka - Peyton Stearns, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Aryna Sabalenka - Peyton Stearns: resumen y estadísticas del partido de Treintaidosavos de final de Madrid Open
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 23 abril 2026 13:33
Seguir en

Madrid, 23 de abril de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Treintaidosavos de final del torneo Madrid Open a la tenista estadounidense Peyton Stearns(43) este jueves a las 14:30.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
29/04/2025 Madrid Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Peyton Stearns
10/03/2024 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Peyton Stearns 1-2 (7-6, 2-6, 6-7) Aryna Sabalenka

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
28/03/2026 Miami Open (Final) Aryna Sabalenka 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) Coco Gauff
27/03/2026 Miami Open (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Elena Rybakina
26/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-4) Hailey Baptiste
23/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Qinwen Zheng
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-2) Caty McNally

-Últimos Resultados de Peyton Stearns.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
21/04/2026 Madrid Open (Sesentaicuatroavos de final) Peyton Stearns 2-0 (6-1, 6-3) Lois Boisson
02/04/2026 Credit One Charleston Open (Octavos de final) Peyton Stearns 1-2 (0-6, 6-3, 4-6) McCartney Kessler
01/04/2026 Credit One Charleston Open (Dieciseisavos de final) Peyton Stearns 2-0 (7-6, 7-5) Ashlyn Krueger
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Peyton Stearns 0-2 (4-6, 5-7) Jaqueline Cristian
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Viktorija Golubic 0-2 (6-7, 4-6) Peyton Stearns

Contador

