Aryna Sabalenka - Taylor Townsend, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Aryna Sabalenka - Taylor Townsend: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 6 de septiembre de 2026.
La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Taylor Townsend(96) este domingo no antes de las 17:30.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Aryna Sabalenka
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Kamilla Rakhimova
|03/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Polina Iatcenko
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-2, 6-4)
| Camila Osorio
|20/08/2026
| Cincinnati Open (Octavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 0-2 (6-7, 4-6)
| Sara Bejlek
|19/08/2026
| Cincinnati Open (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Xinyu Wang
Últimos Resultados de Taylor Townsend
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|04/09/2026
| US Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Taylor Townsend
| 2-1 (6-2, 6-7, 6-3)
| Diana Shnaider
|02/09/2026
| US Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Taylor Townsend
| 2-0 (6-1, 6-1)
| Taylah Preston
|31/08/2026
| US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Maja Chwalinska
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Taylor Townsend
|16/08/2026
| Cincinnati Open (Treintaidosavos de final)
| Taylor Townsend
| 0-2 (3-6, 4-6)
| Elena Rybakina
|13/08/2026
| Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final)
| Taylor Townsend
| 2-1 (3-6, 6-3, 6-3)
| Camila Osorio