Aryna Sabalenka - Taylor Townsend, en directo hoy: sigue el partido de US Open WTA

Aryna Sabalenka - Taylor Townsend: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA
Aryna Sabalenka - Taylor Townsend: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de US Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 6 septiembre 2026 16:31
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Madrid, 6 de septiembre de 2026.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo US Open WTA a la tenista estadounidense Taylor Townsend(96) este domingo no antes de las 17:30.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Aryna Sabalenka

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Kamilla Rakhimova
03/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-1) Polina Iatcenko
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-2, 6-4) Camila Osorio
20/08/2026 Cincinnati Open (Octavos de final) Aryna Sabalenka 0-2 (6-7, 4-6) Sara Bejlek
19/08/2026 Cincinnati Open (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-1, 6-3) Xinyu Wang

Últimos Resultados de Taylor Townsend

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
04/09/2026 US Open WTA (Dieciseisavos de final) Taylor Townsend 2-1 (6-2, 6-7, 6-3) Diana Shnaider
02/09/2026 US Open WTA (Treintaidosavos de final) Taylor Townsend 2-0 (6-1, 6-1) Taylah Preston
31/08/2026 US Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Maja Chwalinska 0-2 (2-6, 3-6) Taylor Townsend
16/08/2026 Cincinnati Open (Treintaidosavos de final) Taylor Townsend 0-2 (3-6, 4-6) Elena Rybakina
13/08/2026 Cincinnati Open (Sesentaicuatroavos de final) Taylor Townsend 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) Camila Osorio

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