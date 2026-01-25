Aryna Sabalenka - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Aryna Sabalenka - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 25 de enero de 2026.
La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Canadiense Victoria Mboko(16) este domingo a las 01:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (7-6, 7-6)
| Anastasia Potapova
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Zhuoxuan Bai
|18/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Sarah Rakotomanga
|11/01/2026
| Brisbane International (Final)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Marta Kostyuk
|10/01/2026
| Brisbane International (Semifinal)
| Aryna Sabalenka
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Karolina Muchova
-Últimos Resultados de Victoria Mboko.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open WTA (Dieciseisavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-1 (7-6, 5-7, 6-3)
| Clara Tauson
|21/01/2026
| Australian Open WTA (Treintaidosavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-3)
| Caty McNally
|19/01/2026
| Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Victoria Mboko
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Emerson Jones
|17/01/2026
| Adelaide International (Final)
| Mirra Andreeva
| 2-0 (6-3, 6-1)
| Victoria Mboko
|16/01/2026
| Adelaide International (Semifinal)
| Kimberly Birrell
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Victoria Mboko