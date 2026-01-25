Aryna Sabalenka - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Aryna Sabalenka - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open WTA
Aryna Sabalenka - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: domingo, 25 enero 2026 0:30
Madrid, 25 de enero de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Canadiense Victoria Mboko(16) este domingo a las 01:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 7-6) Anastasia Potapova
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-1) Zhuoxuan Bai
18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-1) Sarah Rakotomanga
11/01/2026 Brisbane International (Final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Marta Kostyuk
10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Victoria Mboko 2-1 (7-6, 5-7, 6-3) Clara Tauson
21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-3) Caty McNally
19/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Victoria Mboko 2-0 (6-4, 6-1) Emerson Jones
17/01/2026 Adelaide International (Final) Mirra Andreeva 2-0 (6-3, 6-1) Victoria Mboko
16/01/2026 Adelaide International (Semifinal) Kimberly Birrell 0-2 (2-6, 1-6) Victoria Mboko

