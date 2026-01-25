Aryna Sabalenka - Victoria Mboko, en directo hoy: sigue el partido de Australian Open WTA

Aryna Sabalenka - Victoria Mboko: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Australian Open WTA - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 25 de enero de 2026.

La tenista Bielorrusa Aryna Sabalenka(1) se enfrenta en Octavos de final del torneo Australian Open WTA a la tenista Canadiense Victoria Mboko(16) este domingo a las 01:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Aryna Sabalenka.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 23/01/2026 Australian Open WTA (Dieciseisavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (7-6, 7-6) Anastasia Potapova 21/01/2026 Australian Open WTA (Treintaidosavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-1) Zhuoxuan Bai 18/01/2026 Australian Open WTA (Sesentaicuatroavos de final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-1) Sarah Rakotomanga 11/01/2026 Brisbane International (Final) Aryna Sabalenka 2-0 (6-4, 6-3) Marta Kostyuk 10/01/2026 Brisbane International (Semifinal) Aryna Sabalenka 2-0 (6-3, 6-4) Karolina Muchova

-Últimos Resultados de Victoria Mboko.