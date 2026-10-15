Ashlyn Krueger - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Ashlyn Krueger - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 15 de octubre de 2026.
La tenista estadounidense Ashlyn Krueger(68) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista polaca Iga Swiatek(9) este jueves no antes de las 13:00.
No hay partidos directos entre ambos jugadores.
Últimos Resultados de Ashlyn Krueger
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 2-1 (2-6, 6-1, 6-1)
| Lanlana Tararudee
|13/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final)
| Shuai Zhang
| 0-2 (3-6, 0-6)
| Ashlyn Krueger
|11/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final)
| Yulia Putintseva
| 2-0 (6-1, 6-3)
| Ashlyn Krueger
|10/10/2026
| Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final)
| Taylah Preston
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Ashlyn Krueger
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Ashlyn Krueger
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Ann Li
Últimos Resultados de Iga Swiatek
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|14/10/2026
| Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final)
| Magdalena Frech
| 0-2 (2-6, 1-6)
| Iga Swiatek
|09/10/2026
| China Open (Cuartos de final)
| Elise Mertens
| 2-0 (7-6, 6-3)
| Iga Swiatek
|07/10/2026
| China Open (Octavos de final)
| Iva Jovic
| 0-2 (1-6, 3-6)
| Iga Swiatek
|05/10/2026
| China Open (Dieciseisavos de final)
| Donna Vekic
| 1-2 (6-4, 6-7, 2-6)
| Iga Swiatek
|03/10/2026
| China Open (Treintaidosavos de final)
| Xinyu Gao
| 0-2 (2-6, 3-6)
| Iga Swiatek