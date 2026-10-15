Ashlyn Krueger - Iga Swiatek, en directo hoy: sigue el partido de Wuhan Tennis Open

Ashlyn Krueger - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wuhan Tennis Open
Ashlyn Krueger - Iga Swiatek: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Wuhan Tennis Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: jueves, 15 octubre 2026 12:00
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Madrid, 15 de octubre de 2026.

La tenista estadounidense Ashlyn Krueger(68) se enfrenta en Octavos de final del torneo Wuhan Tennis Open a la tenista polaca Iga Swiatek(9) este jueves no antes de las 13:00.

No hay partidos directos entre ambos jugadores.

Últimos Resultados de Ashlyn Krueger

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Ashlyn Krueger 2-1 (2-6, 6-1, 6-1) Lanlana Tararudee
13/10/2026 Wuhan Tennis Open (Treintaidosavos de final) Shuai Zhang 0-2 (3-6, 0-6) Ashlyn Krueger
11/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Octavos de final) Yulia Putintseva 2-0 (6-1, 6-3) Ashlyn Krueger
10/10/2026 Wuhan Tennis Open, Qualification (Dieciseisavos de final) Taylah Preston 0-2 (3-6, 6-7) Ashlyn Krueger
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Ashlyn Krueger 0-2 (4-6, 2-6) Ann Li

Últimos Resultados de Iga Swiatek

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
14/10/2026 Wuhan Tennis Open (Dieciseisavos de final) Magdalena Frech 0-2 (2-6, 1-6) Iga Swiatek
09/10/2026 China Open (Cuartos de final) Elise Mertens 2-0 (7-6, 6-3) Iga Swiatek
07/10/2026 China Open (Octavos de final) Iva Jovic 0-2 (1-6, 3-6) Iga Swiatek
05/10/2026 China Open (Dieciseisavos de final) Donna Vekic 1-2 (6-4, 6-7, 2-6) Iga Swiatek
03/10/2026 China Open (Treintaidosavos de final) Xinyu Gao 0-2 (2-6, 3-6) Iga Swiatek
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