Athletic de Bilbao - Atlético de Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Atlético de Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 15 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 6 de diciembre de 2025.

El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 15 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Atlético de Madrid este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 0 - 3 en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar, llega tras la derrota de 3 - 1 cosechada contra el Barcelona, sin poder sumar más puntos a los 31 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Barcelona 37 15 2 Champions Real Madrid 36 15 3 Champions Villarreal 35 15 4 Champions Atlético 31 15 5 Europa League Betis 24 14 6 Conference League Espanyol 24 14 8 Permanencia Athletic Bilbao 20 15 18 Descenso Girona 12 14 19 Descenso Real Oviedo 10 15 20 Descenso Levante 9 14

-Onces iniciales probables.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Oihan Sancet, Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Nahuel Molina, David Hancko, Nico Gonzalez, Marc Pubill; Pablo Barrios, Conor Gallagher, Giuliano Simeone, Thiago Almada; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 01/03/2025 LaLiga Atlético 1-0 Athletic Bilbao 31/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Atlético 27/04/2024 LaLiga Atlético 3-1 Athletic Bilbao 16/12/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Atlético 19/02/2023 LaLiga Atlético 1-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao 25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao 09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.