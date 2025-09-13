Athletic de Bilbao - Deportivo Alavés, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Athletic - Deportivo Alavés: resumen y estadísticas del partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: sábado, 13 septiembre 2025 18:00

Madrid, 13 de septiembre de 2025.

El Athletic, situado en la segunda posición de la tabla se enfrenta en la jornada 4 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Deportivo Alavés este sábado a las 18:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 1 - 2 contra el Betis, añadiendo 3 puntos más a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Deportivo Alavés ocupa el duodécimo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Atlético, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams, Oihan Sancet, Alex Berenguer, Gorka Guruzeta.
DEPORTIVO ALAVÉS: Antonio Sivera; Jonny Otto, Facundo Garces, Nahuel Tenaglia, Moussa Diarra; Pablo Ibanez, Antonio Blanco, Carlos Vicente, Jon Guridi, Carles Alena, Mariano Diaz.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
11/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Alavés
15/12/2024 LaLiga Alavés 1-1 Athletic Bilbao
16/03/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Alavés
22/09/2023 LaLiga Alavés 0-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao
25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo
17/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Sevilla
25/05/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Barcelona
18/05/2025 LaLiga Valencia 0-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Deportivo Alavés.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
22/08/2025 LaLiga Betis 1-0 Alavés
16/08/2025 LaLiga Alavés 2-1 Levante
24/05/2025 LaLiga Alavés 1-1 Osasuna
18/05/2025 LaLiga Valladolid 0-1 Alavés

Contador