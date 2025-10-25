Athletic de Bilbao - Getafe, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 25 de octubre de 2025.

El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 10 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Getafe este sábado a las 18:30 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Elche, añadiendo 1 punto más a los 14 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Getafe ocupa el duodécimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 1 cosechada en su estadio contra el Real Madrid, sin poder sumar más puntos a los 11 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Inigo Lekue, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

GETAFE: David Soria; Kiko, Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djene, Diego Rico; Adrian Liso, Luis Milla, Mauro Arambarri, Coba da Costa, Borja Mayoral.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 15/05/2025 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 15/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 1-1 Getafe 03/05/2024 LaLiga Getafe 0-2 Athletic Bilbao 27/09/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Getafe 01/04/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Getafe

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 22/10/2025 Champions Athletic Bilbao 3-1 Qarabag FK 19/10/2025 LaLiga Elche 0-0 Athletic Bilbao 04/10/2025 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Mallorca 01/10/2025 Champions Borussia Dortmund 4-1 Athletic Bilbao 27/09/2025 LaLiga Villarreal 1-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Getafe.