Athletic de Bilbao - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 23 de septiembre de 2025.

El Athletic, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Girona este martes a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 4 cosechada en su estadio contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Mikel Vesga, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Serrano, Gorka Guruzeta.

GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Alejandro Frances, Alex Moreno, Daley Blind; Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Donny van de Beek, Jhon Solis, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 08/02/2025 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Girona 06/10/2024 LaLiga Girona 2-1 Athletic Bilbao 19/02/2024 LaLiga Athletic Bilbao 3-2 Girona 27/11/2023 LaLiga Girona 1-1 Athletic Bilbao 26/02/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-3 Girona

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/09/2025 LaLiga Valencia 2-0 Athletic Bilbao 16/09/2025 Champions Athletic Bilbao 0-2 Arsenal 13/09/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Alavés 31/08/2025 LaLiga Betis 1-2 Athletic Bilbao 25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo

-Últimos Resultados del Girona.