Athletic de Bilbao - Girona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 23 de septiembre de 2025.
El Athletic, situado en la séptima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Girona este martes a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 2 - 0 contra el Valencia, sin poder sumar más puntos a los 9 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Girona ocupa el último lugar, llega tras la derrota por 0 - 4 cosechada en su estadio contra el Levante, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Adama Boiro; Mikel Jauregizar, Mikel Vesga, Inaki Williams, Oihan Sancet, Nico Serrano, Gorka Guruzeta.
GIRONA: Paulo Gazzaniga; Hugo Rincon, Alejandro Frances, Alex Moreno, Daley Blind; Ivan Martin, Azzedine Ounahi, Donny van de Beek, Jhon Solis, Bryan Gil, Vladyslav Vanat.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|08/02/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Girona
|06/10/2024
| LaLiga
| Girona
| 2-1
| Athletic Bilbao
|19/02/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-2
| Girona
|27/11/2023
| LaLiga
| Girona
| 1-1
| Athletic Bilbao
|26/02/2023
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-3
| Girona
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Valencia
| 2-0
| Athletic Bilbao
|16/09/2025
| Champions
| Athletic Bilbao
| 0-2
| Arsenal
|13/09/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Alavés
|31/08/2025
| LaLiga
| Betis
| 1-2
| Athletic Bilbao
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
-Últimos Resultados del Girona.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/09/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-4
| Levante
|14/09/2025
| LaLiga
| Celta
| 1-1
| Girona
|30/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 0-2
| Sevilla
|24/08/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 5-0
| Girona
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo