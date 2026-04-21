Athletic de Bilbao - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de abril de 2026.

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El Athletic, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante el Osasuna este martes a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Jorge Herrando, Javi Galan; Lucas Torro, Jon Moncayola, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Victor Munoz, Ante Budimir.

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-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 03/01/2026 LaLiga Osasuna 1-1 Athletic Bilbao 30/03/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-0 Osasuna 21/12/2024 LaLiga Osasuna 1-2 Athletic Bilbao 11/05/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-2 Osasuna 19/08/2023 LaLiga Osasuna 0-2 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal 05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao 22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis 14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao 07/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Barcelona

-Últimos Resultados del Osasuna.