Athletic de Bilbao - Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Osasuna: resumen y estadísticas del partido de la jornada 33 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de abril de 2026.
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El Athletic, situado en la undécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 33 de LaLiga EA Sports en el estadio San Mames ante el Osasuna este martes a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 1 - 2 en su estadio contra el Villarreal, sin poder sumar más puntos a los 38 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Osasuna ocupa el noveno lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Betis, añadiendo 1 punto más a los 39 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Inaki Williams, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
OSASUNA: Sergio Herrera; Valentin Rosier, Flavien Boyomo, Jorge Herrando, Javi Galan; Lucas Torro, Jon Moncayola, Ruben Garcia, Aimar Oroz, Victor Munoz, Ante Budimir.
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-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|03/01/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Athletic Bilbao
|30/03/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-0
| Osasuna
|21/12/2024
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Athletic Bilbao
|11/05/2024
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-2
| Osasuna
|19/08/2023
| LaLiga
| Osasuna
| 0-2
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
|05/04/2026
| LaLiga
| Getafe
| 2-0
| Athletic Bilbao
|22/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 2-1
| Betis
|14/03/2026
| LaLiga
| Girona
| 3-0
| Athletic Bilbao
|07/03/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-1
| Barcelona
-Últimos Resultados del Osasuna.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|12/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-1
| Betis
|05/04/2026
| LaLiga
| Alavés
| 2-2
| Osasuna
|21/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-0
| Girona
|15/03/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 3-1
| Osasuna
|07/03/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-2
| Mallorca