Athletic de Bilbao - Paris Saint-Germain, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Madrid, 10 de diciembre de 2025.
El Athletic, situado en la 28a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el San Mames ante el Paris Saint-Germain este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Slavia Prague, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Paris Saint-Germain ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 5 - 3 cosechada en su estadio contra el Tottenham Hotspur, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Adama Boiro, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu, Bradley Barcola.
-Últimos Resultados del Athletic.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|06/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Atlético
|03/12/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 0-3
| Real Madrid
|29/11/2025
| LaLiga
| Levante
| 0-2
| Athletic Bilbao
|25/11/2025
| Champions
| Slavia Prague
| 0-0
| Athletic Bilbao
|22/11/2025
| LaLiga
| Barcelona
| 4-0
| Athletic Bilbao
-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|26/11/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-3
| Tottenham Hotspur
|04/11/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 1-2
| Bayern Munich
|21/10/2025
| Champions
| Bayer Leverkusen
| 2-7
| Paris Saint-Germain
|01/10/2025
| Champions
| Barcelona
| 1-2
| Paris Saint-Germain
|17/09/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 4-0
| Atalanta