Athletic de Bilbao - Paris Saint-Germain, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)

Madrid, 10 de diciembre de 2025.

El Athletic, situado en la 28a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el San Mames ante el Paris Saint-Germain este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Slavia Prague, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Paris Saint-Germain ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 5 - 3 cosechada en su estadio contra el Tottenham Hotspur, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Adama Boiro, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu, Bradley Barcola.

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético 03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid 29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao 25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao 22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.