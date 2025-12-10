Athletic de Bilbao - Paris Saint-Germain, en directo hoy: sigue el partido de Champions League minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Athletic - Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions
Onces Iniciales confirmados: Athletic - Paris Saint-Germain: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 10 diciembre 2025 20:15
Seguir en

Madrid, 10 de diciembre de 2025.

El Athletic, situado en la 28a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el San Mames ante el Paris Saint-Germain este miércoles a las 21:00, un encuentro al que llega tras el empate a 0 cosechado contra el Slavia Prague, añadiendo 1 punto más a los 4 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Paris Saint-Germain ocupa el cuarto lugar, llega tras la victoria por 5 - 3 cosechada en su estadio contra el Tottenham Hotspur, añadiendo 3 puntos más a los 12 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Jesus Areso, Daniel Vivian, Adama Boiro, Yuri Berchiche; Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
PARIS SAINT-GERMAIN: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Senny Mayulu, Bradley Barcola.

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
03/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 0-3 Real Madrid
29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao
25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao
22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Paris Saint-Germain.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/11/2025 Champions Paris Saint-Germain 5-3 Tottenham Hotspur
04/11/2025 Champions Paris Saint-Germain 1-2 Bayern Munich
21/10/2025 Champions Bayer Leverkusen 2-7 Paris Saint-Germain
01/10/2025 Champions Barcelona 1-2 Paris Saint-Germain
17/09/2025 Champions Paris Saint-Germain 4-0 Atalanta

