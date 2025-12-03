Athletic de Bilbao - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Athletic - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Athletic - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 14:00

Madrid, 3 de diciembre de 2025.

El Athletic, situado en la octava posición de la tabla se enfrenta en la jornada 19 de LaLiga EA Sports en el San Mames ante el Real Madrid este miércoles a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Levante, añadiendo 3 puntos más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras el empate a 1 cosechado contra el Real Madrid, añadiendo 1 punto más a los 33 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 37 15
2 Champions Real Madrid 33 14
3 Champions Villarreal 32 14
4 Champions Atlético 31 15
5 Europa League Betis 24 14
6 Conference League Espanyol 24 14
8 Permanencia Athletic Bilbao 20 14
18 Descenso Girona 12 14
19 Descenso Levante 9 14
20 Descenso Real Oviedo 9 14

-Onces iniciales probables.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche; Unai Gomez, Mikel Jauregizar, Inigo Ruiz de Galarreta, Alex Berenguer, Nico Williams, Gorka Guruzeta.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Trent Alexander-Arnold, Alvaro Carreras, Eder Militao, Antonio Ruediger; Vinicius Junior, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham, Kylian Mbappe.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/04/2025 LaLiga Real Madrid 1-0 Athletic Bilbao
04/12/2024 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Real Madrid
31/03/2024 LaLiga Real Madrid 2-0 Athletic Bilbao
12/08/2023 LaLiga Athletic Bilbao 0-2 Real Madrid
04/06/2023 LaLiga Real Madrid 1-1 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
29/11/2025 LaLiga Levante 0-2 Athletic Bilbao
25/11/2025 Champions Slavia Prague 0-0 Athletic Bilbao
22/11/2025 LaLiga Barcelona 4-0 Athletic Bilbao
09/11/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Real Oviedo
05/11/2025 Champions Newcastle United 2-0 Athletic Bilbao

-Últimos Resultados del Real Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
30/11/2025 LaLiga Girona 1-1 Real Madrid
26/11/2025 Champions Olympiacos 3-4 Real Madrid
23/11/2025 LaLiga Elche 2-2 Real Madrid
09/11/2025 LaLiga Rayo 0-0 Real Madrid
04/11/2025 Champions Liverpool 1-0 Real Madrid

