Atlético de Madrid - Athletic de Bilbao, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Athletic: resumen y estadísticas del partido de la jornada 32 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: sábado, 25 abril 2026 20:17
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Madrid, 25 de abril de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 32 de LaLiga EA Sports en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante el Athletic este sábado a las 21:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 2 contra el Elche, sin poder sumar más puntos a los 57 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Athletic ocupa el noveno lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 41 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Alejandro Baena; Antoine Griezmann, Alexander Soerloth.
ATHLETIC DE BILBAO: Unai Simon; Andoni Gorosabel, Daniel Vivian, Aitor Paredes, Yuri Berchiche; Inigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego, Inaki Williams, Unai Gomez, Nico Williams, Gorka Guruzeta.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Atlético
01/03/2025 LaLiga Atlético 1-0 Athletic Bilbao
31/08/2024 LaLiga Athletic Bilbao 0-1 Atlético
27/04/2024 LaLiga Atlético 3-1 Athletic Bilbao
16/12/2023 LaLiga Athletic Bilbao 2-0 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/04/2026 LaLiga Elche 3-2 Atlético
14/04/2026 Champions Atlético 1-2 Barcelona
11/04/2026 LaLiga Sevilla 2-1 Atlético
08/04/2026 Champions Barcelona 0-2 Atlético
04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona

-Últimos Resultados del Athletic.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Osasuna
12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal
05/04/2026 LaLiga Getafe 2-0 Athletic Bilbao
22/03/2026 LaLiga Athletic Bilbao 2-1 Betis
14/03/2026 LaLiga Girona 3-0 Athletic Bilbao

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