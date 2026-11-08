Atlético de Madrid - Barcelona, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 8 noviembre 2026 16:00
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Madrid, 8 de noviembre de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante Barcelona este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra Levante, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 6 - 1 cosechada como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 30 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 30 11
2 Champions Real Madrid 30 12
3 Champions Atlético 28 11
4 Champions Betis 26 12
5 Europa League Real Sociedad 19 11
6 Conference League Sevilla 18 12
18 Descenso Elche 10 12
19 Descenso Valencia 9 12
20 Descenso Malaga 5 12

Onces iniciales probables

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Koke, Alejandro Baena, Pablo Barrios; Kang-In Lee, Julian Alvarez.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia, Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Frenkie de Jong, Raphinha.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/04/2026 Champions League Final Stage Atlético 1-2 Barcelona
08/04/2026 Champions League Final Stage Barcelona 0-2 Atlético
04/04/2026 LaLiga Atlético 1-2 Barcelona
02/12/2025 LaLiga Barcelona 3-1 Atlético
16/03/2025 LaLiga Atlético 2-4 Barcelona

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

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03/11/2026 Champions Atlético 0-2 Bayern Munich
31/10/2026 LaLiga Levante 0-2 Atlético
24/10/2026 LaLiga Atlético 1-0 Deportivo
20/10/2026 Champions VfB Stuttgart 1-1 Atlético
17/10/2026 LaLiga Espanyol 0-1 Atlético

Últimos Resultados de Barcelona

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
03/11/2026 Champions Barcelona 3-0 Aston Villa
31/10/2026 LaLiga Barcelona 6-1 Alavés
25/10/2026 LaLiga Barcelona 1-2 Real Madrid
20/10/2026 Champions Paris Saint-Germain 4-2 Barcelona
17/10/2026 LaLiga Betis 2-5 Barcelona
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