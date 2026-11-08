Atlético de Madrid - Barcelona, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Barcelona: resumen y estadísticas del partido de la jornada 12 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 8 de noviembre de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 12 de LaLiga EA Sports en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante Barcelona este domingo a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra Levante, añadiendo 3 puntos más a los 28 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Barcelona ocupa el primero lugar, llega tras la victoria por 6 - 1 cosechada como local contra Deportivo Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 30 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Marc Pubill; Giuliano Simeone, Koke, Alejandro Baena, Pablo Barrios; Kang-In Lee, Julian Alvarez.BARCELONA: Joan Garcia; Brian Farinas, Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin; Pedri, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Anthony Gordon, Marc Bernal, Raphinha.

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