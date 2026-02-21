Atlético de Madrid - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 21 de febrero de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Espanyol este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el sexto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Alejandro Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Alexander Soerloth.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Carlos Romero, Omar El Hilali, Clemens Riedel, Fernando Calero, Leandro Cabrera; Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Jofre Carreras, Urko Gonzalez de Zarate, Kike Garcia.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|17/08/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 2-1
| Atlético
|29/03/2025
| LaLiga
| Espanyol
| 1-1
| Atlético
|28/08/2024
| LaLiga
| Atlético
| 0-0
| Espanyol
|24/05/2023
| LaLiga
| Espanyol
| 3-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|18/02/2026
| Champions
| Brujas
| 3-3
| Atlético
|15/02/2026
| LaLiga
| Rayo
| 3-0
| Atlético
|08/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Betis
|31/01/2026
| LaLiga
| Levante
| 0-0
| Atlético
|28/01/2026
| Champions
| Atlético
| 1-2
| Bodoe/Glimt
-Últimos Resultados del Espanyol.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|14/02/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 2-2
| Celta
|09/02/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 4-1
| Espanyol
|30/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 1-2
| Alavés
|24/01/2026
| LaLiga
| Valencia
| 3-2
| Espanyol
|16/01/2026
| LaLiga
| Espanyol
| 0-2
| Girona