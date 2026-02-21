Atlético de Madrid - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 21 de febrero de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Espanyol este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el sexto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Alejandro Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Alexander Soerloth.

ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Carlos Romero, Omar El Hilali, Clemens Riedel, Fernando Calero, Leandro Cabrera; Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Jofre Carreras, Urko Gonzalez de Zarate, Kike Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético 29/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Atlético 28/08/2024 LaLiga Atlético 0-0 Espanyol 24/05/2023 LaLiga Espanyol 3-3 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 18/02/2026 Champions Brujas 3-3 Atlético 15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético 08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis 31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético 28/01/2026 Champions Atlético 1-2 Bodoe/Glimt

-Últimos Resultados del Espanyol.