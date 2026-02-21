Atlético de Madrid - Espanyol, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales confirmados: Atlético de Madrid - Espanyol: resumen y estadísticas del partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Actualizado: sábado, 21 febrero 2026 20:17
Madrid, 21 de febrero de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 25 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Espanyol este sábado a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 3 - 0 contra el Rayo, sin poder sumar más puntos a los 45 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Espanyol ocupa el sexto lugar, llega tras el empate a 2 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 35 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Alejandro Baena, Ademola Lookman; Antoine Griezmann, Alexander Soerloth.
ESPANYOL: Marko Dmitrovic; Carlos Romero, Omar El Hilali, Clemens Riedel, Fernando Calero, Leandro Cabrera; Pol Lozano, Tyrhys Dolan, Jofre Carreras, Urko Gonzalez de Zarate, Kike Garcia.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
17/08/2025 LaLiga Espanyol 2-1 Atlético
29/03/2025 LaLiga Espanyol 1-1 Atlético
28/08/2024 LaLiga Atlético 0-0 Espanyol
24/05/2023 LaLiga Espanyol 3-3 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
18/02/2026 Champions Brujas 3-3 Atlético
15/02/2026 LaLiga Rayo 3-0 Atlético
08/02/2026 LaLiga Atlético 0-1 Betis
31/01/2026 LaLiga Levante 0-0 Atlético
28/01/2026 Champions Atlético 1-2 Bodoe/Glimt

-Últimos Resultados del Espanyol.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
14/02/2026 LaLiga Espanyol 2-2 Celta
09/02/2026 LaLiga Villarreal 4-1 Espanyol
30/01/2026 LaLiga Espanyol 1-2 Alavés
24/01/2026 LaLiga Valencia 3-2 Espanyol
16/01/2026 LaLiga Espanyol 0-2 Girona

