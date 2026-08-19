Atlético de Madrid - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 19 agosto 2026 16:00
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Madrid, 19 de agosto de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante Málaga este miércoles a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el duodécimo lugar, llega tras en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Alavés 3 1
2 Champions Espanyol 3 1
3 Champions Sevilla 3 1
4 Champions Racing 1 1
5 Europa League Villarreal 1 1
6 Conference League Deportivo 1 1
9 Permanencia Atlético 0 0
12 Permanencia Malaga 0 0
18 Descenso Rayo 0 1
19 Descenso Getafe 0 1
20 Descenso Levante 0 1

Onces iniciales probables

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Johnny Cardoso, Koke, Pablo Barrios; Kang-In Lee, Ademola Lookman.
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; Dani Lorenzo, Izan Merino, Rafa Rodriguez; David Larrubia, Chupe, Joaquin Munoz.

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético
17/05/2026 LaLiga Atlético 1-0 Girona
12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético
09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta
05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
20/06/2026 LaLiga Almeria 1-2 Malaga
14/06/2026 LaLiga Malaga 0-0 Almeria
10/06/2026 LaLiga Malaga 1-1 Las Palmas
07/06/2026 LaLiga Las Palmas 0-1 Malaga
31/05/2026 LaLiga Real Zaragoza 0-2 Malaga

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