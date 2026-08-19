Atlético de Madrid - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 19 de agosto de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante Málaga este miércoles a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el duodécimo lugar, llega tras en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Alavés
| 3
| 1
|2
| Champions
| Espanyol
| 3
| 1
|3
| Champions
| Sevilla
| 3
| 1
|4
| Champions
| Racing
| 1
| 1
|5
| Europa League
| Villarreal
| 1
| 1
|6
| Conference League
| Deportivo
| 1
| 1
|9
| Permanencia
| Atlético
| 0
| 0
|12
| Permanencia
| Malaga
| 0
| 0
|18
| Descenso
| Rayo
| 0
| 1
|19
| Descenso
| Getafe
| 0
| 1
|20
| Descenso
| Levante
| 0
| 1
Onces iniciales probables
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Johnny Cardoso, Koke, Pablo Barrios; Kang-In Lee, Ademola Lookman.
MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; Dani Lorenzo, Izan Merino, Rafa Rodriguez; David Larrubia, Chupe, Joaquin Munoz.
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Atlético
|17/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 1-0
| Girona
|12/05/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 1-2
| Atlético
|09/05/2026
| LaLiga
| Atlético
| 0-1
| Celta
|05/05/2026
| Champions
| Arsenal
| 1-0
| Atlético
Últimos Resultados de Málaga
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|20/06/2026
| LaLiga
| Almeria
| 1-2
| Malaga
|14/06/2026
| LaLiga
| Malaga
| 0-0
| Almeria
|10/06/2026
| LaLiga
| Malaga
| 1-1
| Las Palmas
|07/06/2026
| LaLiga
| Las Palmas
| 0-1
| Malaga
|31/05/2026
| LaLiga
| Real Zaragoza
| 0-2
| Malaga