Atlético de Madrid - Málaga, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Málaga: resumen y estadísticas del partido de la jornada 1 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 19 de agosto de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante Málaga este miércoles a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el duodécimo lugar, llega tras en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados 1 Champions Alavés 3 1 2 Champions Espanyol 3 1 3 Champions Sevilla 3 1 4 Champions Racing 1 1 5 Europa League Villarreal 1 1 6 Conference League Deportivo 1 1 9 Permanencia Atlético 0 0 12 Permanencia Malaga 0 0 18 Descenso Rayo 0 1 19 Descenso Getafe 0 1 20 Descenso Levante 0 1

Onces iniciales probables

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko, Alejandro Grimaldo; Johnny Cardoso, Koke, Pablo Barrios; Kang-In Lee, Ademola Lookman.MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Angel Recio, Einar Galilea, Jose Salinas; Dani Lorenzo, Izan Merino, Rafa Rodriguez; David Larrubia, Chupe, Joaquin Munoz.

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético 17/05/2026 LaLiga Atlético 1-0 Girona 12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético 09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta 05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético

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