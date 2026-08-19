Atlético de Madrid 0 - 0 Málaga, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

El incendio en Aldea del Fresno se encuentra estabilizado con un balance de 330 hectáreas afectadas

Madrid, 19 de agosto de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la novena posición de la tabla se enfrenta en la jornada 1 de LaLiga EA Sports en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante Málaga este miércoles a las 21:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras . Por su parte, su rival esta jornada, Málaga ocupa el duodécimo lugar, llega tras en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Robin Le Normand, David Hancko, Jorge Dominguez, Daniel Martinez; Pablo Barrios, Koke, Rodrigo Mendoza; Ademola Lookman, Arnau Ortiz, Carlos Martin.MÁLAGA: Alfonso Herrero; Carlos Puga, Angel Recio, Einar Galilea, Rafita; Dani Lorenzo, Izan Merino, Carlos Dotor; David Larrubia, Chupe, Joaquin Munoz.

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 24/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Atlético 17/05/2026 LaLiga Atlético 1-0 Girona 12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético 09/05/2026 LaLiga Atlético 0-1 Celta 05/05/2026 Champions Arsenal 1-0 Atlético

Últimos Resultados de Málaga

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 20/06/2026 LaLiga Almeria 1-2 Malaga 14/06/2026 LaLiga Malaga 0-0 Almeria 10/06/2026 LaLiga Malaga 1-1 Las Palmas 07/06/2026 LaLiga Las Palmas 0-1 Malaga 31/05/2026 LaLiga Real Zaragoza 0-2 Malaga

21:29 22' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo. 22' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo. 21:29 20' Málaga saca de banda en su mitad del campo. 20' Málaga saca de banda en su mitad del campo. 21:28 20' Joaquin Munoz alivia la presión con un despeje. 20' Joaquin Munoz alivia la presión con un despeje. 21:28 20' Posesión de balón: Atlético Madrid: 50 %, Málaga: 50 %. 20' Posesión de balón: Atlético Madrid: 50 %, Málaga: 50 %. 21:28 19' Pablo Barrios hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 19' Pablo Barrios hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:27 19' Carlos Dotor Málaga intercepta un centro dirigido al área. 19' Carlos Dotor Málaga intercepta un centro dirigido al área. 21:27 19' Koke saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 19' Koke saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera. 21:27 18' Rafita Málaga intercepta un centro dirigido al área. 18' Rafita Málaga intercepta un centro dirigido al área. 21:27 18' Rafita Málaga intercepta un centro dirigido al área. 18' Rafita Málaga intercepta un centro dirigido al área. 21:27 18' Atlético Madrid intenta crear peligro. 18' Atlético Madrid intenta crear peligro. 21:26 17' Se reanuda el partido. 17' Se reanuda el partido. 21:24 16' Carlos Puga está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. 16' Carlos Puga está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego. 21:24 15' Einar Galilea alivia la presión con un despeje. 15' Einar Galilea alivia la presión con un despeje. 21:24 16' Entrada temeraria. Dura falta cometida por David Hancko sobre Carlos Puga. 16' Entrada temeraria. Dura falta cometida por David Hancko sobre Carlos Puga. 21:24 16' Tarjeta amarilla para David Hancko por una dura entrada. 16' Tarjeta amarilla para David Hancko por una dura entrada. 21:24 15' Centro de Arnau Ortiz Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área. 15' Centro de Arnau Ortiz Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área. 21:23 14' Posesión de balón: Atlético Madrid: 45 %, Málaga: 55 %. 14' Posesión de balón: Atlético Madrid: 45 %, Málaga: 55 %. 21:23 14' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 14' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 21:22 14' Saque de portería para Atlético Madrid. 14' Saque de portería para Atlético Madrid. 21:22 14' David Larrubia (Málaga) hace un disparo que va desviado. 14' David Larrubia (Málaga) hace un disparo que va desviado. 21:22 13' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival. 13' Málaga saca de banda en la mitad del campo rival. 21:20 12' El árbitro pita tiro libre a Carlos Martin (Atlético Madrid) por zancadillear a Rafita. 12' El árbitro pita tiro libre a Carlos Martin (Atlético Madrid) por zancadillear a Rafita. 21:19 11' Pablo Barrios hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 11' Pablo Barrios hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:18 10' Málaga saca de banda en su mitad del campo. 10' Málaga saca de banda en su mitad del campo. 21:18 10' Posesión de balón: Atlético Madrid: 51 %, Málaga: 49 %. 10' Posesión de balón: Atlético Madrid: 51 %, Málaga: 49 %. 21:18 10' Saque de portería para Málaga. 10' Saque de portería para Málaga. 21:18 10' Rafita Málaga intercepta un centro dirigido al área. 10' Rafita Málaga intercepta un centro dirigido al área. 21:17 9' Dani Lorenzo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 9' Dani Lorenzo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:15 7' Saque de portería para Málaga. 7' Saque de portería para Málaga. 21:15 7' Carlos Martin (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado. 7' Carlos Martin (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado. 21:15 7' Fuera de juego señalado a Ademola Lookman (Atlético Madrid). 7' Fuera de juego señalado a Ademola Lookman (Atlético Madrid). 21:14 6' Atlético Madrid intenta crear peligro. 6' Atlético Madrid intenta crear peligro. 21:13 5' Posesión de balón: Atlético Madrid: 68 %, Málaga: 32 %. 5' Posesión de balón: Atlético Madrid: 68 %, Málaga: 32 %. 21:13 5' Málaga intenta crear peligro. 5' Málaga intenta crear peligro. 21:12 4' Saque de portería para Málaga. 4' Saque de portería para Málaga. 21:12 3' Carlos Puga se impone a Arnau Ortiz en un duelo aéreo. 3' Carlos Puga se impone a Arnau Ortiz en un duelo aéreo. 21:12 3' El árbitro pita tiro libre a Carlos Martin (Atlético Madrid) por zancadillear a Rafita. 3' El árbitro pita tiro libre a Carlos Martin (Atlético Madrid) por zancadillear a Rafita. 21:10 2' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 2' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival. 21:10 2' David Larrubia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 2' David Larrubia hace una entrada y recupera la posesión para su equipo. 21:10 1' Málaga saca de banda en su mitad del campo. 1' Málaga saca de banda en su mitad del campo. 21:10 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 1' Bienvenidos al partido de esta noche. 21:10 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 1' El campo se halla en excelentes condiciones. 21:10 1' Atlético Madrid saca, y da comienzo el partido. 1' Atlético Madrid saca, y da comienzo el partido. 21:10 1' El árbitro da inicio al encuentro. 1' El árbitro da inicio al encuentro. 21:10 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 1' Antes de comenzar el encuentro, jugadores y aficionados guardan un minuto de silencio. 21:10 0' Bienvenidos a Riyadh Air Metropolitano. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos. 0' Bienvenidos a Riyadh Air Metropolitano. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.