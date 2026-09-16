Atlético de Madrid 4 - 0 Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Madrid, 16 de septiembre de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante Osasuna este miércoles a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada como local contra Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Koke, Ademola Lookman, Kang-In Lee, Alejandro Baena, Johnny Cardoso, Jonathan David.OSASUNA: Aitor Fernandez; Inigo Arguibide, Rockson Yeboah, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Asier Osambela, Lucas Torro, Jonathan Dubasin, Raul Moro, Unai Santos, Raul Garcia.

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