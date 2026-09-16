Atlético de Madrid 4 - 0 Osasuna, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 16 septiembre 2026 20:56
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Madrid, 16 de septiembre de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la quinta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el estadio Riyadh Air Metropolitano ante Osasuna este miércoles a las 19:00 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 3 contra Real Sociedad, añadiendo 3 puntos más a los 10 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Osasuna ocupa el undécimo lugar, llega tras la derrota por 0 - 2 cosechada como local contra Espanyol, sin poder sumar más puntos a los 7 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Onces iniciales confirmados


ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Cristian Romero, Robin Le Normand, Alejandro Grimaldo; Koke, Ademola Lookman, Kang-In Lee, Alejandro Baena, Johnny Cardoso, Jonathan David.

OSASUNA: Aitor Fernandez; Inigo Arguibide, Rockson Yeboah, Flavien Boyomo, Abel Bretones; Asier Osambela, Lucas Torro, Jonathan Dubasin, Raul Moro, Unai Santos, Raul Garcia.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/05/2026 LaLiga Osasuna 1-2 Atlético
18/10/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
15/05/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Atlético
12/01/2025 LaLiga Atlético 1-0 Osasuna
19/05/2024 LaLiga Atlético 1-4 Osasuna

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
13/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-3 Atlético
09/09/2026 Champions Liverpool 2-1 Atlético
05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético
29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético
23/08/2026 LaLiga Atlético 2-2 Villarreal

Últimos Resultados de Osasuna

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
12/09/2026 LaLiga Osasuna 0-2 Espanyol
06/09/2026 LaLiga Alavés 5-2 Osasuna
31/08/2026 LaLiga Osasuna 1-0 Getafe
27/08/2026 LaLiga Celta 1-2 Osasuna
24/08/2026 LaLiga Osasuna 0-0 Levante

90' +5 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +5 ¡Se acabó! El árbitro pita el final del encuentro.

90' +5 Posesión de balón: Atlético Madrid: 68 %, Osasuna: 32 %.

90' +5 Posesión de balón: Atlético Madrid: 68 %, Osasuna: 32 %.

90' +4 El árbitro pita tiro libre a Morten Hjulmand (Atlético Madrid) por zancadillear a Romain Del Castillo.

90' +4 El árbitro pita tiro libre a Morten Hjulmand (Atlético Madrid) por zancadillear a Romain Del Castillo.

90' +4 Fuera de juego señalado a Kang-In Lee (Atlético Madrid).

90' +4 Fuera de juego señalado a Kang-In Lee (Atlético Madrid).

90' +3 Abel Bretones agarra a un jugador rival y es amonestado.

90' +3 Abel Bretones agarra a un jugador rival y es amonestado.

90' +3 Abel Bretones (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Kang-In Lee.

90' +3 Abel Bretones (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Kang-In Lee.

90' +2 Jan Oblak Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

90' +2 Jan Oblak Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

90' +1 Saque de portería para Atlético Madrid.

90' +1 Saque de portería para Atlético Madrid.

90' +1 David Hancko se impone a Rubén García en un duelo aéreo.

90' +1 David Hancko se impone a Rubén García en un duelo aéreo.

90' El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

90' El cuarto árbitro indica que habrá 4 minuto(s) de tiempo añadido.

90' El árbitro pita tiro libre a David Hancko (Atlético Madrid) por zancadillear a Rubén García.

90' El árbitro pita tiro libre a David Hancko (Atlético Madrid) por zancadillear a Rubén García.

90' Rubén García alivia la presión con un despeje.

90' Rubén García alivia la presión con un despeje.

90' Posesión de balón: Atlético Madrid: 68 %, Osasuna: 32 %.

90' Posesión de balón: Atlético Madrid: 68 %, Osasuna: 32 %.

89' Osasuna tiene el control del balón.

89' Osasuna tiene el control del balón.

88' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

88' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

88' Jon Moncayola alivia la presión con un despeje.

88' Jon Moncayola alivia la presión con un despeje.

88' Grave error defensivo cometido por Unai Santos.

88' Grave error defensivo cometido por Unai Santos.

87' Atlético Madrid tiene el control del balón.

87' Atlético Madrid tiene el control del balón.

86' El árbitro pita tiro libre a Rubén García (Osasuna) por zancadillear a Arnau Ortiz.

86' El árbitro pita tiro libre a Rubén García (Osasuna) por zancadillear a Arnau Ortiz.

86' Falta táctica cometida por Rubén García, que es amonestado.

86' Falta táctica cometida por Rubén García, que es amonestado.

86' Centro de Jon Moncayola Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

86' Centro de Jon Moncayola Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

85' Saque de portería para Atlético Madrid.

85' Saque de portería para Atlético Madrid.

85' Cambio táctico. Johnny Cardoso es sustituido por Morten Hjulmand.

85' Cambio táctico. Johnny Cardoso es sustituido por Morten Hjulmand.

85' Álex Grimaldo tiene una lesión menor y ha sido sustituido por David Hancko.

85' Álex Grimaldo tiene una lesión menor y ha sido sustituido por David Hancko.

84' Ocasión para Unai Santos (Osasuna), pero su remate de cabeza sale desviado.

84' Ocasión para Unai Santos (Osasuna), pero su remate de cabeza sale desviado.

84' Centro de Rubén García Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

84' Centro de Rubén García Osasuna que llega con éxito a un compañero en el área.

84' Mano de Giuliano Simeone.

84' Mano de Giuliano Simeone.

82' Alejandro Baena logró anotar desde una posición fácil.

82' Alejandro Baena logró anotar desde una posición fácil.

82' Johnny Cardoso crea una ocasión de gol para su compañero.

82' Johnny Cardoso crea una ocasión de gol para su compañero.

82' Asistencia de Johnny Cardoso en el gol.

82' Asistencia de Johnny Cardoso en el gol.

82' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

82' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

81' Saque de portería para Osasuna.

81' Saque de portería para Osasuna.

82' ¡G O O O O O O L! - ¡Alejandro Baena ve puerta con la pierna derecha!

82' ¡G O O O O O O L! - ¡Alejandro Baena ve puerta con la pierna derecha!

81' Álex Grimaldo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

81' Álex Grimaldo remata desde fuera del área, pero su disparo no va a puerta.

80' Posesión de balón: Atlético Madrid: 70 %, Osasuna: 30 %.

80' Posesión de balón: Atlético Madrid: 70 %, Osasuna: 30 %.

78' Un remate de Johnny Cardoso es rechazado.

78' Un remate de Johnny Cardoso es rechazado.

79' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

79' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

78' Rubén García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

78' Rubén García hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

78' Kang-In Lee hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

78' Kang-In Lee hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

78' Centro de Álex Grimaldo Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

78' Centro de Álex Grimaldo Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

78' Álex Grimaldo (Atlético Madrid) saca un córner en corto desde la derecha.

78' Álex Grimaldo (Atlético Madrid) saca un córner en corto desde la derecha.

77' Unai Santos alivia la presión con un despeje.

77' Unai Santos alivia la presión con un despeje.

77' Abel Bretones regresa al campo.

77' Abel Bretones regresa al campo.

75' Marc Pubill es penalizado por empujar a Abel Bretones

75' Marc Pubill es penalizado por empujar a Abel Bretones

76' Se reanuda el partido.

76' Se reanuda el partido.

76' Abel Bretones se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

76' Abel Bretones se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

76' Abel Bretones está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

76' Abel Bretones está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

76' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

76' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

75' Ante Budimir rechaza con éxito el disparo.

75' Ante Budimir rechaza con éxito el disparo.

75' Un remate de Alejandro Baena es rechazado.

75' Un remate de Alejandro Baena es rechazado.

75' Ante Budimir Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

75' Ante Budimir Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

75' Álex Grimaldo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

75' Álex Grimaldo saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

75' Asier Osambela se lesiona y es sustituido por Romain Del Castillo.

75' Asier Osambela se lesiona y es sustituido por Romain Del Castillo.

74' Asier Osambela se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

74' Asier Osambela se lastima y es retirado del terreno de juego para recibir atención médica.

73' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

73' El juego se ha detenido porque hay un jugador tendido en el terreno de juego.

74' Asier Osambela está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

74' Asier Osambela está lesionado y recibe atención médica en el terreno de juego.

73' ¡Parada crucial del Aitor Fernandez!

73' ¡Parada crucial del Aitor Fernandez!

73' Kang-In Lee dispara desde fuera del área, pero Aitor Fernandez logra controlar el balón.

73' Kang-In Lee dispara desde fuera del área, pero Aitor Fernandez logra controlar el balón.

73' Asier Osambela hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

73' Asier Osambela hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

72' Jan Oblak Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

72' Jan Oblak Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

72' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

72' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

72' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

72' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

71' Cambio táctico. Inigo Arguibide es sustituido por Jon Moncayola.

71' Cambio táctico. Inigo Arguibide es sustituido por Jon Moncayola.

70' Aitor Fernandez Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

70' Aitor Fernandez Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

70' Alejandro Baena saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

70' Alejandro Baena saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

70' Posesión de balón: Atlético Madrid: 70 %, Osasuna: 30 %.

70' Posesión de balón: Atlético Madrid: 70 %, Osasuna: 30 %.

70' Inigo Arguibide alivia la presión con un despeje.

70' Inigo Arguibide alivia la presión con un despeje.

69' Fuera de juego señalado a Ante Budimir (Osasuna).

69' Fuera de juego señalado a Ante Budimir (Osasuna).

69' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

69' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

68' Cambio táctico. Cristian Romero es sustituido por Marc Pubill.

68' Cambio táctico. Cristian Romero es sustituido por Marc Pubill.

68' Cambio táctico. Jonathan David es sustituido por Giuliano Simeone.

68' Cambio táctico. Jonathan David es sustituido por Giuliano Simeone.

68' Cambio táctico. Ademola Lookman es sustituido por Arnau Ortiz.

68' Cambio táctico. Ademola Lookman es sustituido por Arnau Ortiz.

67' Obstrucción de Unai Santos, que corta la carrera de Jonathan David. El árbitro indica tiro libre.

67' Obstrucción de Unai Santos, que corta la carrera de Jonathan David. El árbitro indica tiro libre.

67' Saque de portería para Osasuna.

67' Saque de portería para Osasuna.

67' Álex Grimaldo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

67' Álex Grimaldo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

66' Flavien Boyomo alivia la presión con un despeje.

66' Flavien Boyomo alivia la presión con un despeje.

66' Alejandro Baena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

66' Alejandro Baena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

66' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

66' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

65' Posesión de balón: Atlético Madrid: 70 %, Osasuna: 30 %.

65' Posesión de balón: Atlético Madrid: 70 %, Osasuna: 30 %.

65' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Unai Santos sobre Alejandro Baena.

65' Entrada temeraria. Dura falta cometida por Unai Santos sobre Alejandro Baena.

64' Ante Budimir es penalizado por empujar a Cristian Romero

64' Ante Budimir es penalizado por empujar a Cristian Romero

63' Ante Budimir Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

63' Ante Budimir Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

63' Alejandro Baena saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

63' Alejandro Baena saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

63' ¡G O O O O O O L! - Robin Le Normand es el primero en reaccionar a un balón suelto y lo manda dentro con la derecha.

63' ¡G O O O O O O L! - Robin Le Normand es el primero en reaccionar a un balón suelto y lo manda dentro con la derecha.

62' Cristian Romero dispara desde fuera del área, pero Aitor Fernandez logra controlar el balón.

62' Cristian Romero dispara desde fuera del área, pero Aitor Fernandez logra controlar el balón.

61' Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

61' Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

61' Koke hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

61' Koke hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

60' Unai Santos es penalizado por empujar a Jonathan David

60' Unai Santos es penalizado por empujar a Jonathan David

60' Posesión de balón: Atlético Madrid: 69 %, Osasuna: 31 %.

60' Posesión de balón: Atlético Madrid: 69 %, Osasuna: 31 %.

60' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

60' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

60' Cambio táctico. Raul Garcia es sustituido por Ante Budimir.

60' Cambio táctico. Raul Garcia es sustituido por Ante Budimir.

60' Cambio táctico. Raul Moro es sustituido por Rubén García.

60' Cambio táctico. Raul Moro es sustituido por Rubén García.

59' Cambio táctico. Jonathan Dubasin es sustituido por Enrique Barja.

59' Cambio táctico. Jonathan Dubasin es sustituido por Enrique Barja.

59' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

59' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

58' Johnny Cardoso hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

58' Johnny Cardoso hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

58' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

58' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

58' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

58' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

56' Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

56' Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

56' Aitor Fernandez Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

56' Aitor Fernandez Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

56' Flavien Boyomo alivia la presión con un despeje.

56' Flavien Boyomo alivia la presión con un despeje.

55' Posesión de balón: Atlético Madrid: 69 %, Osasuna: 31 %.

55' Posesión de balón: Atlético Madrid: 69 %, Osasuna: 31 %.

55' La asistencia al partido de hoy es de 60869 espectadores.

55' La asistencia al partido de hoy es de 60869 espectadores.

54' Asistencia de Jonathan David en el gol.

54' Asistencia de Jonathan David en el gol.

54' G O O O O O O L - marca el Atlético Madrid.

54' G O O O O O O L - marca el Atlético Madrid.

53' El árbitro pita tiro libre a Koke (Atlético Madrid) por zancadillear a Rockson Yeboah.

53' El árbitro pita tiro libre a Koke (Atlético Madrid) por zancadillear a Rockson Yeboah.

53' Rockson Yeboah hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

53' Rockson Yeboah hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

52' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

52' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

52' Rockson Yeboah rechaza con éxito el disparo.

52' Rockson Yeboah rechaza con éxito el disparo.

52' Un remate de Ademola Lookman es rechazado.

52' Un remate de Ademola Lookman es rechazado.

51' Rockson Yeboah hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

51' Rockson Yeboah hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

51' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

51' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

50' Posesión de balón: Atlético Madrid: 70 %, Osasuna: 30 %.

50' Posesión de balón: Atlético Madrid: 70 %, Osasuna: 30 %.

50' Ademola Lookman (Atlético Madrid) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

50' Ademola Lookman (Atlético Madrid) ve tarjeta amarilla tras una peligrosa entrada sobre un rival.

50' Entrada peligrosa de Ademola Lookman (Atlético Madrid) sobre Jonathan Dubasin.

50' Entrada peligrosa de Ademola Lookman (Atlético Madrid) sobre Jonathan Dubasin.

50' Rockson Yeboah hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

50' Rockson Yeboah hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

49' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

49' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

49' Inigo Arguibide (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Álex Grimaldo.

49' Inigo Arguibide (Osasuna) va demasiado lejos y derriba a Álex Grimaldo.

48' Saque de portería para Atlético Madrid.

48' Saque de portería para Atlético Madrid.

48' Inigo Arguibide hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

48' Inigo Arguibide hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

47' Mano de Cristian Romero.

47' Mano de Cristian Romero.

47' Álex Grimaldo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

47' Álex Grimaldo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

47' Alejandro Baena dispara desde fuera del área, pero Aitor Fernandez logra controlar el balón.

47' Alejandro Baena dispara desde fuera del área, pero Aitor Fernandez logra controlar el balón.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

46' Ya en juego el segundo tiempo.

45' +2 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +2 ¡Final! El árbitro pita el final del primer tiempo.

45' +1 Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +1 Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

45' +2 Posesión de balón: Atlético Madrid: 70 %, Osasuna: 30 %.

45' +2 Posesión de balón: Atlético Madrid: 70 %, Osasuna: 30 %.

45' +1 Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

45' +1 Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido.

45' +1 El cuarto árbitro indica que habrá 1 minuto(s) de tiempo añadido.

45' Cristian Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Cristian Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

45' Posesión de balón: Atlético Madrid: 72 %, Osasuna: 28 %.

45' Posesión de balón: Atlético Madrid: 72 %, Osasuna: 28 %.

45' Cristian Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

45' Cristian Romero hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

44' Johnny Cardoso rechaza con éxito el disparo.

44' Johnny Cardoso rechaza con éxito el disparo.

44' Un remate de Raul Moro es rechazado.

44' Un remate de Raul Moro es rechazado.

44' Osasuna inicia un contraataque.

44' Osasuna inicia un contraataque.

44' Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

44' Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

43' El árbitro pita tiro libre a Asier Osambela (Osasuna) por zancadillear a Álex Grimaldo.

43' El árbitro pita tiro libre a Asier Osambela (Osasuna) por zancadillear a Álex Grimaldo.

42' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

42' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

42' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

42' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

42' Álex Grimaldo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

42' Álex Grimaldo saca un córner desde la derecha, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

42' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Jonathan David debería haber anotado desde esa posición.

42' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Jonathan David debería haber anotado desde esa posición.

42' Buen disparo de Jonathan David que va a puerta, pero detiene el portero.

42' Buen disparo de Jonathan David que va a puerta, pero detiene el portero.

42' Kang-In Lee dispara desde fuera del área, pero Aitor Fernandez logra controlar el balón.

42' Kang-In Lee dispara desde fuera del área, pero Aitor Fernandez logra controlar el balón.

41' Koke hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

41' Koke hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

41' Flavien Boyomo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

41' Flavien Boyomo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

40' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

40' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

40' Saque de portería para Atlético Madrid.

40' Saque de portería para Atlético Madrid.

40' Posesión de balón: Atlético Madrid: 73 %, Osasuna: 27 %.

40' Posesión de balón: Atlético Madrid: 73 %, Osasuna: 27 %.

39' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

39' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

39' El árbitro pita tiro libre a Raul Garcia (Osasuna) por zancadillear a Cristian Romero.

39' El árbitro pita tiro libre a Raul Garcia (Osasuna) por zancadillear a Cristian Romero.

38' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

38' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

37' Saque de portería para Osasuna.

37' Saque de portería para Osasuna.

37' Alejandro Baena (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado.

37' Alejandro Baena (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado.

37' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

37' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

37' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Kang-In Lee debería haber anotado desde esa posición.

37' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Kang-In Lee debería haber anotado desde esa posición.

37' Saque de portería para Osasuna.

37' Saque de portería para Osasuna.

37' Ademola Lookman (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado.

37' Ademola Lookman (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado.

37' Flavien Boyomo rechaza con éxito el disparo.

37' Flavien Boyomo rechaza con éxito el disparo.

37' Un remate de Kang-In Lee es rechazado.

37' Un remate de Kang-In Lee es rechazado.

37' Jonathan David crea una ocasión de gol para su compañero.

37' Jonathan David crea una ocasión de gol para su compañero.

36' Rockson Yeboah hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

36' Rockson Yeboah hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

35' Posesión de balón: Atlético Madrid: 75 %, Osasuna: 25 %.

35' Posesión de balón: Atlético Madrid: 75 %, Osasuna: 25 %.

35' Cristian Romero se impone a Lucas Torro en un duelo aéreo.

35' Cristian Romero se impone a Lucas Torro en un duelo aéreo.

35' Saque de portería para Atlético Madrid.

35' Saque de portería para Atlético Madrid.

35' Jonathan David (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado.

35' Jonathan David (Atlético Madrid) hace un disparo que va desviado.

34' Centro de Ademola Lookman Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

34' Centro de Ademola Lookman Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

34' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

34' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

34' Aitor Fernandez Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

34' Aitor Fernandez Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

34' Alejandro Baena saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

34' Alejandro Baena saca un córner desde la izquierda, pero no conecta con ningún compañero y el balón va fuera.

33' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

33' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

32' El árbitro pita tiro libre a Rockson Yeboah (Osasuna) por zancadillear a Ademola Lookman.

32' El árbitro pita tiro libre a Rockson Yeboah (Osasuna) por zancadillear a Ademola Lookman.

32' Robin Le Normand se impone a Raul Garcia en un duelo aéreo.

32' Robin Le Normand se impone a Raul Garcia en un duelo aéreo.

31' Saque de portería para Osasuna.

31' Saque de portería para Osasuna.

31' Unai Santos alivia la presión con un despeje.

31' Unai Santos alivia la presión con un despeje.

31' Unai Santos rechaza con éxito el disparo.

31' Unai Santos rechaza con éxito el disparo.

31' Un remate de Jonathan David es rechazado.

31' Un remate de Jonathan David es rechazado.

30' Posesión de balón: Atlético Madrid: 72 %, Osasuna: 28 %.

30' Posesión de balón: Atlético Madrid: 72 %, Osasuna: 28 %.

29' Robin Le Normand Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

29' Robin Le Normand Atlético Madrid intercepta un centro dirigido al área.

29' Lucas Torro es penalizado por empujar a Robin Le Normand

29' Lucas Torro es penalizado por empujar a Robin Le Normand

29' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

29' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

28' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

28' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

28' Cristian Romero se impone a Jonathan Dubasin en un duelo aéreo.

28' Cristian Romero se impone a Jonathan Dubasin en un duelo aéreo.

28' Mano de Kang-In Lee.

28' Mano de Kang-In Lee.

28' Un remate de Kang-In Lee es rechazado.

28' Un remate de Kang-In Lee es rechazado.

26' Unai Santos hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

26' Unai Santos hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

26' Posesión de balón: Atlético Madrid: 70 %, Osasuna: 30 %.

26' Posesión de balón: Atlético Madrid: 70 %, Osasuna: 30 %.

25' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

25' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

24' Buen disparo de Jonathan David que va a puerta, pero detiene el portero.

24' Buen disparo de Jonathan David que va a puerta, pero detiene el portero.

24' Centro de Álex Grimaldo Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

24' Centro de Álex Grimaldo Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

24' Jonathan David logró anotar desde una posición fácil.

24' Jonathan David logró anotar desde una posición fácil.

24' ¡G O O O O O O L! - Jonathan David es el primero en reaccionar a un balón suelto y lo manda dentro con la derecha.

24' ¡G O O O O O O L! - Jonathan David es el primero en reaccionar a un balón suelto y lo manda dentro con la derecha.

23' Abel Bretones Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

23' Abel Bretones Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

23' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

23' Rockson Yeboah Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

22' Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

22' Flavien Boyomo Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

22' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

22' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

21' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

21' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

21' Saque de portería para Osasuna.

21' Saque de portería para Osasuna.

20' Flavien Boyomo rechaza con éxito el disparo.

20' Flavien Boyomo rechaza con éxito el disparo.

20' Un remate de Álex Grimaldo es rechazado.

20' Un remate de Álex Grimaldo es rechazado.

20' Alejandro Baena prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

20' Alejandro Baena prueba suerte, pero su remate va sin peligro.

20' Centro de Kang-In Lee Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

20' Centro de Kang-In Lee Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

20' Centro de Ademola Lookman Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

20' Centro de Ademola Lookman Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

20' Posesión de balón: Atlético Madrid: 65 %, Osasuna: 35 %.

20' Posesión de balón: Atlético Madrid: 65 %, Osasuna: 35 %.

20' Atlético Madrid intenta crear peligro.

20' Atlético Madrid intenta crear peligro.

19' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

19' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

19' Alejandro Baena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

19' Alejandro Baena hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

18' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

18' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

18' Saque de portería para Osasuna.

18' Saque de portería para Osasuna.

18' Ocasión para Cristian Romero (Atlético Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

18' Ocasión para Cristian Romero (Atlético Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

17' Centro de Alejandro Baena Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

17' Centro de Alejandro Baena Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

16' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

16' Atlético Madrid saca de banda en su mitad del campo.

16' Saque de portería para Atlético Madrid.

16' Saque de portería para Atlético Madrid.

16' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

16' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

16' Posesión de balón: Atlético Madrid: 68 %, Osasuna: 32 %.

16' Posesión de balón: Atlético Madrid: 68 %, Osasuna: 32 %.

10' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Ademola Lookman debería haber anotado desde esa posición.

10' Oooh... ¡Ocasión clarísima desperdiciada! Ademola Lookman debería haber anotado desde esa posición.

14' Saque de portería para Atlético Madrid.

14' Saque de portería para Atlético Madrid.

14' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

14' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

14' Unai Santos Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

14' Unai Santos Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

13' ¡Parada crucial del Jan Oblak!

13' ¡Parada crucial del Jan Oblak!

13' Buen disparo de Raul Garcia que va a puerta, pero detiene el portero.

13' Buen disparo de Raul Garcia que va a puerta, pero detiene el portero.

13' Raul Moro crea una ocasión de gol para su compañero.

13' Raul Moro crea una ocasión de gol para su compañero.

13' Osasuna inicia un contraataque.

13' Osasuna inicia un contraataque.

13' Unai Santos Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

13' Unai Santos Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

12' Álex Grimaldo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Álex Grimaldo hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

12' Buen disparo de Kang-In Lee que va a puerta, pero detiene el portero.

12' Buen disparo de Kang-In Lee que va a puerta, pero detiene el portero.

12' Koke crea una ocasión de gol para su compañero.

12' Koke crea una ocasión de gol para su compañero.

11' Jonathan Dubasin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Jonathan Dubasin hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

11' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Osasuna saca de banda en la mitad del campo rival.

11' Johnny Cardoso se impone a Raul Garcia en un duelo aéreo.

11' Johnny Cardoso se impone a Raul Garcia en un duelo aéreo.

10' Saque de portería para Osasuna.

10' Saque de portería para Osasuna.

10' Ocasión para Ademola Lookman (Atlético Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

10' Ocasión para Ademola Lookman (Atlético Madrid), pero su remate de cabeza sale desviado.

10' Centro de Kang-In Lee Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

10' Centro de Kang-In Lee Atlético Madrid que llega con éxito a un compañero en el área.

10' Posesión de balón: Atlético Madrid: 68 %, Osasuna: 32 %.

10' Posesión de balón: Atlético Madrid: 68 %, Osasuna: 32 %.

9' Jonathan David se impone a Lucas Torro en un duelo aéreo.

9' Jonathan David se impone a Lucas Torro en un duelo aéreo.

9' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

9' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

8' Entrada peligrosa de Raul Moro (Osasuna) sobre Robin Le Normand.

8' Entrada peligrosa de Raul Moro (Osasuna) sobre Robin Le Normand.

8' Aitor Fernandez Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

8' Aitor Fernandez Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

7' Álex Grimaldo se impone a Raul Moro en un duelo aéreo.

7' Álex Grimaldo se impone a Raul Moro en un duelo aéreo.

6' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

6' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

6' Aitor Fernandez Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

6' Aitor Fernandez Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

5' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Marcos Llorente hace una entrada y recupera la posesión para su equipo.

5' Posesión de balón: Atlético Madrid: 65 %, Osasuna: 35 %.

5' Posesión de balón: Atlético Madrid: 65 %, Osasuna: 35 %.

4' Osasuna tiene el control del balón.

4' Osasuna tiene el control del balón.

2' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Atlético Madrid saca de banda en la mitad del campo rival.

2' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

2' Osasuna saca de banda en su mitad del campo.

2' Abel Bretones Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

2' Abel Bretones Osasuna intercepta un centro dirigido al área.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' El campo se halla en excelentes condiciones.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Día soleado, perfecto para el fútbol.

1' Osasuna saca, y da comienzo el partido.

1' Osasuna saca, y da comienzo el partido.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

1' El árbitro da inicio al encuentro.

0' Bienvenidos a Riyadh Air Metropolitano. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

0' Bienvenidos a Riyadh Air Metropolitano. El partido dará comienzo dentro de 5 minutos.

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