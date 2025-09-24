Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Madrid, 24 de septiembre de 2025.
El Atlético de Madrid, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Rayo este miércoles a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Real Madrid
| 18
| 6
|2
| Champions
| Barcelona
| 13
| 5
|3
| Champions
| Villarreal
| 13
| 6
|4
| Champions
| Espanyol
| 11
| 6
|5
| Europa League
| Athletic Bilbao
| 10
| 6
|6
| Conference League
| Elche
| 9
| 5
|12
| Permanencia
| Atlético
| 6
| 5
|14
| Permanencia
| Rayo
| 5
| 5
|18
| Descenso
| Real Sociedad
| 2
| 5
|19
| Descenso
| Mallorca
| 2
| 5
|20
| Descenso
| Girona
| 2
| 6
-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Alexandre Zurawski.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|24/04/2025
| LaLiga
| Atlético
| 3-0
| Rayo
|22/09/2024
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Atlético
|31/01/2024
| LaLiga
| Atlético
| 2-1
| Rayo
|28/08/2023
| LaLiga
| Rayo
| 0-7
| Atlético
|09/04/2023
| LaLiga
| Rayo
| 1-2
| Atlético
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Atlético
|17/09/2025
| Champions
| Liverpool
| 3-2
| Atlético
|13/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 2-0
| Villarreal
|30/08/2025
| LaLiga
| Alavés
| 1-1
| Atlético
|23/08/2025
| LaLiga
| Atlético
| 1-1
| Elche
-Últimos Resultados del Rayo.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|21/09/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Celta
|14/09/2025
| LaLiga
| Osasuna
| 2-0
| Rayo
|31/08/2025
| LaLiga
| Rayo
| 1-1
| Barcelona
|25/08/2025
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-0
| Rayo
|15/08/2025
| LaLiga
| Girona
| 1-3
| Rayo