Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: miércoles, 24 septiembre 2025 16:31

Madrid, 24 de septiembre de 2025.

El Atlético de Madrid, situado en la duodécima posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante el Rayo este miércoles a las 21:30 televisado por Movistar La Liga, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 6 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el decimocuarto lugar, llega tras el empate a 1 cosechado en su estadio contra el Celta, añadiendo 1 punto más a los 5 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 18 6
2 Champions Barcelona 13 5
3 Champions Villarreal 13 6
4 Champions Espanyol 11 6
5 Europa League Athletic Bilbao 10 6
6 Conference League Elche 9 5
12 Permanencia Atlético 6 5
14 Permanencia Rayo 5 5
18 Descenso Real Sociedad 2 5
19 Descenso Mallorca 2 5
20 Descenso Girona 2 6

-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico Gonzalez; Antoine Griezmann, Julian Alvarez.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarria; Pathe Ciss, Unai Lopez, Jorge de Frutos, Isi Palazon, Alvaro Garcia, Alexandre Zurawski.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
24/04/2025 LaLiga Atlético 3-0 Rayo
22/09/2024 LaLiga Rayo 1-1 Atlético
31/01/2024 LaLiga Atlético 2-1 Rayo
28/08/2023 LaLiga Rayo 0-7 Atlético
09/04/2023 LaLiga Rayo 1-2 Atlético

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Mallorca 1-1 Atlético
17/09/2025 Champions Liverpool 3-2 Atlético
13/09/2025 LaLiga Atlético 2-0 Villarreal
30/08/2025 LaLiga Alavés 1-1 Atlético
23/08/2025 LaLiga Atlético 1-1 Elche

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
21/09/2025 LaLiga Rayo 1-1 Celta
14/09/2025 LaLiga Osasuna 2-0 Rayo
31/08/2025 LaLiga Rayo 1-1 Barcelona
25/08/2025 LaLiga Athletic Bilbao 1-0 Rayo
15/08/2025 LaLiga Girona 1-3 Rayo

