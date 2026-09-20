Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 20 de septiembre de 2026.
El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante Real Madrid este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 0 como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
Clasificación Actual
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 21
| 7
|2
| Champions
| Real Madrid
| 15
| 6
|3
| Champions
| Betis
| 15
| 6
|4
| Champions
| Atlético
| 13
| 6
|5
| Europa League
| Sevilla
| 13
| 7
|6
| Conference League
| Alavés
| 11
| 7
|18
| Descenso
| Elche
| 5
| 7
|19
| Descenso
| Valencia
| 4
| 6
|20
| Descenso
| Malaga
| 3
| 6
Onces iniciales probables
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Kang-In Lee, Alejandro Baena, Morten Hjulmand, Koke, Jonathan David.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.
Últimos enfrentamientos directos
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|22/03/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 3-2
| Atlético
|27/09/2025
| LaLiga
| Atlético
| 5-2
| Real Madrid
|12/03/2025
| Champions League Final Stage
| Atlético
| 3-4
| Real Madrid
|04/03/2025
| Champions League Final Stage
| Real Madrid
| 2-1
| Atlético
|08/02/2025
| LaLiga
| Real Madrid
| 1-1
| Atlético
Últimos Resultados de Atlético de Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|16/09/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-0
| Osasuna
|13/09/2026
| LaLiga
| Real Sociedad
| 0-3
| Atlético
|09/09/2026
| Champions
| Liverpool
| 2-1
| Atlético
|05/09/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 3-0
| Atlético
|29/08/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-3
| Atlético
Últimos Resultados de Real Madrid
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|15/09/2026
| LaLiga
| Elche
| 2-3
| Real Madrid
|12/09/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-1
| Rayo
|08/09/2026
| Champions
| Real Madrid
| 2-1
| Inter
|04/09/2026
| LaLiga
| Betis
| 1-0
| Real Madrid
|30/08/2026
| LaLiga
| Real Madrid
| 4-0
| Malaga