Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports
Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Real Madrid: resumen y estadísticas del partido de la jornada 7 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Publicado: domingo, 20 septiembre 2026 11:16
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Madrid, 20 de septiembre de 2026.

El Atlético de Madrid, situado en la cuarta posición de la tabla se enfrenta en la jornada 7 de LaLiga EA Sports en el Riyadh Air Metropolitano ante Real Madrid este domingo a las 16:15 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 4 - 0 como local contra Osasuna, añadiendo 3 puntos más a los 13 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, Real Madrid ocupa el segundo lugar, llega tras la victoria de 2 - 3 cosechada contra Elche, añadiendo 3 puntos más a los 15 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

Clasificación Actual

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Barcelona 21 7
2 Champions Real Madrid 15 6
3 Champions Betis 15 6
4 Champions Atlético 13 6
5 Europa League Sevilla 13 7
6 Conference League Alavés 11 7
18 Descenso Elche 5 7
19 Descenso Valencia 4 6
20 Descenso Malaga 3 6

Onces iniciales probables

ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marc Pubill, Cristian Romero, David Hancko; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Kang-In Lee, Alejandro Baena, Morten Hjulmand, Koke, Jonathan David.
REAL MADRID: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe.

Últimos enfrentamientos directos

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/03/2026 LaLiga Real Madrid 3-2 Atlético
27/09/2025 LaLiga Atlético 5-2 Real Madrid
12/03/2025 Champions League Final Stage Atlético 3-4 Real Madrid
04/03/2025 Champions League Final Stage Real Madrid 2-1 Atlético
08/02/2025 LaLiga Real Madrid 1-1 Atlético

Últimos Resultados de Atlético de Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
16/09/2026 LaLiga Atlético 4-0 Osasuna
13/09/2026 LaLiga Real Sociedad 0-3 Atlético
09/09/2026 Champions Liverpool 2-1 Atlético
05/09/2026 LaLiga Athletic Bilbao 3-0 Atlético
29/08/2026 LaLiga Sevilla 1-3 Atlético

Últimos Resultados de Real Madrid

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
15/09/2026 LaLiga Elche 2-3 Real Madrid
12/09/2026 LaLiga Real Madrid 4-1 Rayo
08/09/2026 Champions Real Madrid 2-1 Inter
04/09/2026 LaLiga Betis 1-0 Real Madrid
30/08/2026 LaLiga Real Madrid 4-0 Malaga
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