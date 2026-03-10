Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Publicado: martes, 10 marzo 2026 17:24
Madrid, 10 de marzo de 2026.

El Atlético de Madrid se enfrenta en Octavos de final al Tottenham Hotspur este martes a las 21:00, partido perteneciente al partido de ida de Champions en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
TOTTENHAM HOTSPUR: Guglielmo Vicario; Kevin Danso, Cristian Romero, Micky van de Ven; Pedro Porro, Pape Sarr, Joao Palhinha, Archie Gray, Randal Kolo Muani, Xavi Simons, Dominic Solanke.

-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
07/03/2026 LaLiga Atlético 3-2 Real Sociedad
28/02/2026 LaLiga Real Oviedo 0-1 Atlético
24/02/2026 Champions Atlético 4-1 Brujas
21/02/2026 LaLiga Atlético 4-2 Espanyol
18/02/2026 Champions Brujas 3-3 Atlético

-Últimos Resultados del Tottenham Hotspur.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
28/01/2026 Champions Eintracht Frankfurt 0-2 Tottenham Hotspur
20/01/2026 Champions Tottenham Hotspur 2-0 Borussia Dortmund
09/12/2025 Champions Tottenham Hotspur 3-0 Slavia Prague
26/11/2025 Champions Paris Saint-Germain 5-3 Tottenham Hotspur
04/11/2025 Champions Tottenham Hotspur 4-0 FC Copenhague

