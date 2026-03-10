Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Atlético de Madrid - Tottenham Hotspur: resumen y estadísticas del partido de la jornada -33 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 10 de marzo de 2026.
El Atlético de Madrid se enfrenta en Octavos de final al Tottenham Hotspur este martes a las 21:00, partido perteneciente al partido de ida de Champions en el estadio Riyadh Air Metropolitano.
-Onces iniciales probables.
ATLÉTICO DE MADRID: Jan Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Johnny Cardoso, Ademola Lookman; Alexander Soerloth, Julian Alvarez.
TOTTENHAM HOTSPUR: Guglielmo Vicario; Kevin Danso, Cristian Romero, Micky van de Ven; Pedro Porro, Pape Sarr, Joao Palhinha, Archie Gray, Randal Kolo Muani, Xavi Simons, Dominic Solanke.
-Últimos Resultados del Atlético de Madrid.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|07/03/2026
| LaLiga
| Atlético
| 3-2
| Real Sociedad
|28/02/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 0-1
| Atlético
|24/02/2026
| Champions
| Atlético
| 4-1
| Brujas
|21/02/2026
| LaLiga
| Atlético
| 4-2
| Espanyol
|18/02/2026
| Champions
| Brujas
| 3-3
| Atlético
-Últimos Resultados del Tottenham Hotspur.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|28/01/2026
| Champions
| Eintracht Frankfurt
| 0-2
| Tottenham Hotspur
|20/01/2026
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 2-0
| Borussia Dortmund
|09/12/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 3-0
| Slavia Prague
|26/11/2025
| Champions
| Paris Saint-Germain
| 5-3
| Tottenham Hotspur
|04/11/2025
| Champions
| Tottenham Hotspur
| 4-0
| FC Copenhague